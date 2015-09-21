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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۶

با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج مستضعفین؛

اردوهای راهیان نور کشور از استان بوشهر آغاز می‌شود

اردوهای راهیان نور کشور از استان بوشهر آغاز می‌شود

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: اردوهای راهیان نور کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج مستضعفین از استان بوشهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: همه ما رسالت سنگینی در عرصه دینی بر عهده داریم و باید برای پیشبرد اهداف اسلام تلاش کنیم.

وی با اشاره به اهمیت اسلامی‌کردن جهان و جامعه، اضافه کرد: قدرت نظام جمهوری اسلامی را امروز در عرصه‌های مختلف می‌بینیم و استکبار جهانی نیز امروز احساس خطر کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: باید به این موضوع فکر کنیم که اسلام جهانگیر می‌شود و در این راه باید به رسالت خود عمل کنیم و اهل قلم در این زمینه دارای مسئولیت سنگینی هستند.

وی نقش اصحاب رسانه را در این حرکت بزرگ الهی بسیار مهم خواند و افزود: باید تلاش کنیم و روحیه استکبار ستیزی که یک ارزش مهم است را باید حفظ کنیم و در مقابل دشمن بایستیم.

جمیری با اشاره به سابقه درخشان استان بوشهر در مقاومت ۲۰۰ ساله، بیان کرد: استان بوشهر همواره در سنگر مقدم مبارزه با استکبار جهانی بوده است و باید این راه نورانی را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان هنوز هم از پای ننشسته‌اند و فقط فرمول‌ها را عوض می‌کنند، افزود: جنگ سخت، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، تهاجم اقتصادی و . . . از جمله دشمنی‌های آنها است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به نبرد شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس با آمریکایی‌ها اشاره کرد و افزود: امروز هم نیاز عقب بنشینیم و باید در مقابل آنها بایستیم.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌ها امروز چند برابر شده است و در سطح کمی و کیفی، در سطح تجهیزات و نیروی انسانی شاهد افزایش توانمندی‌ها هستیم که توان بازدارندگی ما را افزایش داده است.

جمیری تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند که با ایجاد جنگ‌های نیابتی را در منطقه ایجاد کنند ولی مطمئنا قدرت نزدیک‌شدن به مرز ما را ندارند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: اردوهای راهیان نور کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج مستضعفین از روستای بحیری شهرستان دشتی استان بوشهر آغاز می‌شود.

کد مطلب 2921085

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