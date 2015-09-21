به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: همه ما رسالت سنگینی در عرصه دینی بر عهده داریم و باید برای پیشبرد اهداف اسلام تلاش کنیم.

وی با اشاره به اهمیت اسلامی‌کردن جهان و جامعه، اضافه کرد: قدرت نظام جمهوری اسلامی را امروز در عرصه‌های مختلف می‌بینیم و استکبار جهانی نیز امروز احساس خطر کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: باید به این موضوع فکر کنیم که اسلام جهانگیر می‌شود و در این راه باید به رسالت خود عمل کنیم و اهل قلم در این زمینه دارای مسئولیت سنگینی هستند.

وی نقش اصحاب رسانه را در این حرکت بزرگ الهی بسیار مهم خواند و افزود: باید تلاش کنیم و روحیه استکبار ستیزی که یک ارزش مهم است را باید حفظ کنیم و در مقابل دشمن بایستیم.

جمیری با اشاره به سابقه درخشان استان بوشهر در مقاومت ۲۰۰ ساله، بیان کرد: استان بوشهر همواره در سنگر مقدم مبارزه با استکبار جهانی بوده است و باید این راه نورانی را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان هنوز هم از پای ننشسته‌اند و فقط فرمول‌ها را عوض می‌کنند، افزود: جنگ سخت، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، تهاجم اقتصادی و . . . از جمله دشمنی‌های آنها است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به نبرد شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس با آمریکایی‌ها اشاره کرد و افزود: امروز هم نیاز عقب بنشینیم و باید در مقابل آنها بایستیم.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌ها امروز چند برابر شده است و در سطح کمی و کیفی، در سطح تجهیزات و نیروی انسانی شاهد افزایش توانمندی‌ها هستیم که توان بازدارندگی ما را افزایش داده است.

جمیری تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند که با ایجاد جنگ‌های نیابتی را در منطقه ایجاد کنند ولی مطمئنا قدرت نزدیک‌شدن به مرز ما را ندارند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: اردوهای راهیان نور کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج مستضعفین از روستای بحیری شهرستان دشتی استان بوشهر آغاز می‌شود.