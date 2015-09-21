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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری رایگان می شود

بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری رایگان می شود

شهرکرد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید از موزه های چهارمحال و بختیاری در روز پنجم مهرماه سالجاری رایگان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی گفت: به مناسبت روز جهانی گردشگری، پنجم مهرماه بازديداز موزه های استان چهارمحال و بختياری رايگان است.

وی با اشاره به اینکه علاقمندان می توانند از موزه های استان در روز پنجم مهرماه به صورت رایگان بازدید کنند، اظهار داشت: ساعت بازديد از موزه ها در اين روز، از ۹ صبح لغايت ۱۸ عصر است.

عسگری با بیان اینکه هشت موزه تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: موزه های چهارمحال و بختیاری شامل موزه کار و زندگی، حمام و سنگ در مجموعه تاریخی فرهنگی چالشتر، موزه پوشاک در مجموعه تاریخی فرهنگی امیر مفخم دزک و موزه صنایع دستی در قلعه سردار اسعد بختیاری است.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: موزه باستان شناسی در شهرکرد، موزه آب در شهرستان کوهرنگ و موزه مجسمه های مردم شناسی در شهرستان بروجن نیز قابل بازدید برای عموم است.

کد مطلب 2921086

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