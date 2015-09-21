ناصر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال کره جنوبی، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: قراردادی که کره‌ای‌ها برای من ارسال کرده بودند را امضا کردم و با کمک کمیته فنی فوتسال، این قرارداد را مجددا برای فدراسیون فوتبال کره جنوبی فرستادیم. طبق قرارداد، باید از اول اکتبر (نهم مهرماه) کارم را در کره آغاز کنم.

وی تاکید کرد: ما در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا با تیم‌های مغولستان، هنگ کنگ، چین و چین تایپه همگروه هستیم و اولویتم این است تا با کره جنوبی از این گروه به جام ملتها صعود کنم. من شناخت زیادی از تیم‌های شرق آسیا ندارم ولی آنها برای پیشرفت باید نگرش‌‌ها و تاکتیک‌هایشان را تغییر بدهند.

صالح درباره جزئیات قراردادش با کره جنوبی، یادآور شد: قراردادم ۶ ماهه و تا پایان جام ملت‌های آسیا است. در صورت توافق، قرادادم تمدید می‌شود. من به احترام فدراسیون فوتبال و توافقنامه‌ای که چند سال پیش با فدراسیون کره بست، با نصف مبلغ پیشنهادی به این کشور می‌روم. مربی قبلی کره جنوبی اسپانیایی بوده و من هم تمام تلاشم را در این کشور برای موفقیت به کار می‌برم.

مدرس فوتسال ایران افزود: باید از کمیته فنی و توسعه بخصوص عباس ترابیان تشکر کنم که در این مدت نهایت تلاشش را برای امضای این قرارداد به کار بست.

صالح در بخش دیگری از صحبتهایش درباره انتخاب محمد ناظم الشریعه به عنوان سرمربی تیم ملی ایران تصریح کرد: همه اهالی فوتسال الان باید از سرمربی جدید تیم ملی حمایت کنند. هر چه بوده دیگر تمام شده است و انتخاب نهایی صورت گرفته است. در حال حاضر همه باید به مربیان خودمان خودباوری بدهیم تا تیم ملی از این بحران خارج شود.

وی همچنین با انتقاد از صحبت‌های رئیس کمیته فوتسال که گفته بود برای قهرمانی در جام ملتها بیشتر روی بازیکنان حساب کرده‌ایم تا کادر فنی تیم ملی، گفت: این بدترین جمله‌ای بود که افتخاری می‌توانست در حمایت از مربیانی به کار ببرد که خودش آنها را انتخاب کرده است. او باید حرفهایی بزند که اعتماد به نفس مربیان را بالا ببرد.

صالح تاکید کرد: با چنین صحبت‌هایی آیا بازیکنان به کادر فنی گوش می‌کنند؟ گاهی مواقع اهالی فوتسال حرفهای غیر فنی می‌زنند که برای این رشته تبعات بدی دارد. افتخاری با این صحبت‌ها خودزنی می‌کند مثل قضیه‌ انتخاب وحید شمسایی برای تیم ملی. نگاه رئیس کمیته فوتسال به مربیان تیم ملی باید منطقی باشد.