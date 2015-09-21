۴۳ اکیپ نظارت بهداشتی ویژه عید قربان در اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به‌ مانند سال‌های گذشته نظارت بر ذبح و عرضه فرآورده‌های خام دامی قویا اجرا می‌شود، اضافه کرد: در این راستا اکیپ‌های ناظر فعال‌ شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۷۲ نفر نیروی متخصص در امر بازرسی گوشت و هشت نفر روحانی ناظر ذبح شرعی متذکر شد: اکیپ‌های بازرسی از ساعت هفت صبح تا ۱۳ ظهر روز عید قربان در میادین اصلی شهر مستقر خواهند شد.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان شهروندان می‌توانند جهت بررسی سلامت دام قربانی و یا بررسی لاشه دامی از بازرسان کمک بگیرند.

صالحی با تأکید به اینکه تمامی کشتارگاه‌ها در روز عید سعید قربان فعالیت خواهند داشت، ادامه داد: علاوه بر مرکز استان در شهرستان‌ها نیز ستاد نظارت فعالی شده تا نسبت به اجرای دقیق برنامه‌های نظارتی ساماندهی کافی را پیاده سازند.

وی با تأکید به‌ضرورت دقت عموم شهروندان در خرید دام سالم و یا گوشت قرمز سالم، ادامه داد: شهروندان باید نسبت به مشخصات دام ذبح‌ شده و تاریخ تولید و انقضا گوشت اطمینان داشته باشند.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری ۱۸ هزار و ۲۱۰ مورد بازدید از سردخانه‌های نگهداری کارگاه‌های فرآوری و بسته‌بندی، کشتارگاه‌های دام و طیور، خودروهای حمل، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و رستوران‌ها انجام‌ شده است.

وی نتیجه این بازرسی‌ها را کشف و ضبط ۳۲ هزار و ۱۶۱ کیلوگرم فرآورده‌های خام دام غیربهداشتی و تاریخ گذشته دانست و تأکید کرد: به‌منظور کاهش شیوع بیماری‌های مشترک، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه و اطمینان شهروندان از سلامت فرآورده‌های خام دامی بازرسی‌ها تداوم دارد.