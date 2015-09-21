اینجا گران ترین شهر دنیاست

عصر خبر نوشت: تحقیقات یو بی اس نشان می دهد پس از زوریخ، شهر ژنو سوییس در ردیف دوم و نیویورک در رده سوم گرانترین شهرهای دنیا قرار می گیرند.

توقف تدابیر حمایتی بانک مرکزی سوییس از فرانک در برابر ارزهایی چون دلار آمریکا و یورو شهرهای این کشور را به گرانترین نقاط دنیا تبدیل کرده است.

با وجود این با احتساب کرایه خانه در ارزیابی گرانترین شهرهای دنیا، زوریخ جای خود را به شهر نیویورک خواهد داد. ساکنان این شهر نسبت به زوریخ ۸ درصد بیشتر از حقوق خود را به کرایه خانه اختصاص می دهند.

زوریخ، بزرگ‌ترین و پرجمعیتﺗﺮین شهر در کشور سوییس می‌باشد. این شهر در شمال مرکزی سوییس، در دامنهٔ کوﻩهای آلپ جای گرفته‌است. زوریخ، مهمﺗﺮین قطب اقتصادی سوییس ﺑﻪشمار رفته و گاه از آن ﺑﻪعنوان پایتخت فرهنگی این کشور یاد می‌شود؛ حالﺁنکه پایتخت سیاسی سوییس، شهر برن است. زوریخ شهری با بهترین کیفیت زندگی در جهان شناخته می‌شود.

ارزان ترین شهرهای دنیا

اما از سوی دیگر لیست ارزان ترین شهرهای دنیا نیز در این گزارش بانک یو بی اس منتشر شده است. شهر کی یف پایتخت کشور اوکراین مقام اول را در این لیست به خود اختصاص داده است. پس از این شهر سوفیا، پایتخت و بزرگترین شهر بلغارستان قرار می گیرد و در نهایت بخارست، پایتخت رومانی در مقام سوم این رده بندی قرار گرفته است.

ارزیابی ها نشان می دهد حقوق و دستمزدها در کی یف تنها ۵ درصد سطح حقوق ها در زوریخ است. یک کارمند در زوریخ برای خرید یک دستگاه ایفون شش به ۲۱ ساعت کار احتیاج دارد، اما در کی یف برای خرید این تلفن همراه باید ۳۰ برابر بیشتر کار کرد.