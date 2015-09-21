مرگ نوجوان ۱۱ساله به ۵ نفر زندگی دوباره بخشید

حسن عباسی، پدر این نوجوان و مددکار کمیته امداد امام خمینی(ره) غرق آباد ساوه که اعضای بدن حسین فرزند ۱۱ساله اش را اهدا کرده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حسین دانش آموز ممتاز سال چهارم ابتدایی بود که به یکباره در ۲۸ مرداد ماه سال جاری دچار سردرد شدید شد.

وی بیان داشت: پس از مراجعه به مراکز درمانی، علت این سردرد خونریزی مغزی عنوان شد و پس از مدت ۲۰ روز حسین دچار مرگ مغزی شد که با وجود آنکه در شرایط بسیار دشوار و غیرقابل باوری قرار داشتیم با همسرم تصمیم گرفتیم حالا که حسین را از دست داده ایم به چند انسان دیگر زندگی ببخشیم.

عباسی ادامه داد: انگیزه ما از انجام این کار فقط معامله با خدا بود تا بتوانیم چند خانواده را با بازگشت به زندگی خوشحال کنیم لذا پس از اعلام موافقت برای پیوند اعضا به تهران رفتیم و تا اهدای آخرین عضو در بیمارستان حضور داشتیم.

وی ابراز داشت: هنگامی که پیوند اعضای حسین به دیگر بیماران با موفقیت انجام شد، آرامشی در من و همسرم ایجاد شد و امیدواریم که این هدیه از سوی خداوند مورد قبول قرار گیرد.

عباسی افزود: پزشکان به ما اعلام کردند که شما دو ماه دیگر می توانید کسانی که از حسین عضو دریافت کردند را ببینید، اما ما تمایلی به ملاقات آنان نداریم چرا که دوست نداریم افرادی که اعضای بدن فرزندم را دریافت کرده اند از ما تشکر کنند و ما چنین توقعی نداریم.

گفتنی است که اعضای بدن حسین نوجوان ۱۱ ساله شامل دو کلیه، کبد و قرنیه چشم‌های با رضایت والدین به ۵ نفر زندگی دوباره بخشید.

محمد محمودی، مدیر کمیته امداد شهرستان ساوه نیز گفت: عمل اهدای عضو یک اقدام بسیار شایسته و ایثارگرانه است که این عمل، باقیات و صالحات فراوانی برای دهنده عضو و خانواده وی برجای می‌گذارد.

محمودی تصریح کرد: این خانواده با مناعت طبع خود با خدا معامله کردند و حیات و جاودانگی به پنج همنوع دیگر بخشیدند که کار با عظمت و قابل تکریمی است.



وی افزود: اگرچه حسین عباسی رحل اقامت در دنیای باقی افکنده، اما افراد دیگری که با پیوند اعضایش در این دنیا حیات یافته اند؛ حسین های دیگری هستند که با مشیت الهی از آلام و رنج بیماری رهایی یافته اند.