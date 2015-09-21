به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم چلسی پس از اینکه گابریل را تحریک کرد باعث اخراج وی شد و آرسنال در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر مقابل چلسی تن به شکست داد.

قرار است امروز دوشنبه «مایک دین»، داور مسابقه، رای خود را در خصوص دیه گو کاستا به کمیته داوران اتحادیه فوتبال انگلستان اعلام کند.

رفتار کاستا مبنی بر کوبیدن آرنج به صورت لورن کوشینلی می تواند محرومیتی سه جلسه ای برای مهاجم چلسی به همراه داشته باشد.

آرسن ونگر گفت: من از مایک دین می خواهم کل بازی را ببیند تا متوجه شود چه اتفاقی افتاده است. شما داور چهارم دارید، شما خط نگهدار دارید و همه با هم در ارتباط هستید. آنها می توانند به شما بگویند که در خصوص کاستا شناخت دارند. او یک تازه وارد نیست.

سرمربی آرسنال گفت: این شگفت آور است. اگر من داور باشم و بخواهم کاستا را قضاوت کنم بلافاصله طرف مقابل را به دلیل واکنش به رفتار او اخراج نمی کنم زیرا شما می دانید که او تحریک شده است.

ونگر گفت حتی اگر بازیکن حریف به بازیکن تیمش آب دهان بیاندازد او حق ندارد جواب بدهد.

وی گفت: در دنیای حرفه ای شما می توانید به صورت من آب دهان بیندازید و اگر من داخل زمین باشم واکنشی نشان نمی دهم. اما بیرون از زمین تضمینی نمی دهم که از کنار آن بگذرم.