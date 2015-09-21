برتری آماری استرالیا مقابل ایران/ فقط در اسپک بهتر بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران نهمین بازی خود در جام جهانی ژاپن را ظهر امروز دوشنبه مقابل استرالیا برگزار کرد. در این بازی که در شهر توکیو برگزار شد تیم کشورمان نتیجه را در سه ست متوالی به حریف خود واگذار کرد.

بر اساس آمارهای فدراسیون جهانی والیبال تیم ایران تنها در اسپک بهتر از حریف بود و ۵۵ امتیاز مقابل ۴۵ امتیاز حریف کسب کرد. در دفاع روی تور تیم استرالیا ۵ بر یک از ایران برتر بود. در سرویس هم برتری ۴ بر ۲ استرالیا را شاهد بودیم و در استفاده از اشتباهات حریف هم این استرالیا بود که برتری ۲۵ بر ۱۴ را ثبت کرد.