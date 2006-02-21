۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۱

فرح اردكي در گفت وگو با مهر :

رشد مجسمه سازي ايران مطلوب است

با شركت در بي ينال هاي مختلف خارجي برگ هاي زريني را در كارنامه هنري خود ثبت كرده ايم .

" فرح اردكي" -  مجسمه ساز در گفت وگو با خبرنگارتجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت :  با اين حال ، رشد مجسمه سازي ايران مطلوب است . شركت مجسمه سازان ايراني درعرصه ها وسطوح بين المللي واهداي جوايز داوران اروپايي به اين آثار گواهي براين مدعا است .

وي افزود : گرچه ما به لحاظ داشتن امكانات آموزشي وكارگاهي از مجسمه سازان خارجي دچار محدوديت هايي هستيم اما با تلاش و پيگيري كه هنرمندان ما دراين حيطه ازخود نشان داده اند و با شركت دربي ينال هاي مختلف خارجي توانسته ايم درعرصه مجسمه سازي جهان ،برگ هاي زريني را دركارنامه  هنري خود ثبت كنيم .

اين هنرمند كه اخيرا درسمپوزيوم ايتاليا موفق به ارائه  يك اثر با عنوان " سبزخواهم شد " شده است درتوضيح بيشتر اين اثر تصريح كرد : اثر "سبزخواهم شد " به ارتفاع دومتر دركشورايتاليا و در برگزاري سمپوزيومي  ساخته شد . من اين اثررا درهشت روزبا روزي نه ساعت كار ارائه دادم . با اتمام كار ،وقتي مخاطبان اروپايي اين اثررا ديدند ، كاملا با آن ارتباط برقراركردند.اين اثر برگي را نشان مي داد كه ازداخل تنه يك درخت عبور كرده وبه سبزينگي ونمو دست يافته است . به اين معني كه  به هنگام رشد مصائب زيادي را تحمل كرده است . وقتي مخاطبان ايتاليايي اين اثررا ديدند ، عقيده داشتند من به نوعي خود را دراين  اثر نمايان كرده ام .

کد مطلب 292112

