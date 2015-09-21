تخصیص۵۰۰ میلیون ریال از درآمد شهرداری بیرجند به کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظم زاده ظهر دوشنبه در انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان بیرجند با اعلام این خبر، اظهار کرد: نیم درصد از درآمد کل شهرداری به کتابخانههای عمومی هر شهرستان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته سال مالی ۹۴ به نهاد کتابخانههای شهرستان، بیان کرد: در بودجه مالی سالجاری ۸۳ میلیون تومان به کتابخانههای عمومی بیرجند اختصاص یافت که از این میزان، ۶۰ میلیون تومان در راستای پروژه درحال ساخت کتابخابه دستگرد هزینه شد.
کاظم زاده در ادامه افزود: همچنین ۲۳ میلیون تومان به تجهیز و تأمین کتب کتابخانههای عمومی سطح شهرستان بیرجند اختصاص یافت.
وی از عضویت ۱۷ هزار نفر در کتابخانههای عمومی بیرجند خبر داد وافزود: از این تعداد ۱۲ هزار نفر عضو کتابخانههای نهادی و ۵ هزار نفر عضو کتابخانههای مشارکتی هستند.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بیرجند در ادامه افزود: در شهرستان بیرجند نیز ۸ کتابخانه نهادی و ۶ کتابخانه مشارکتی وجود دارد.
افتتاح کتابخانه روستایی در حاجی آباد در هفته کتاب
وی با بیان اینکه ایجاد کتابخانه در روستاهای بالای هزار خانوار در دستور کار است، بیان کرد: در این راستا کتابخانه روستایی در حاجی آباد در هفته کتاب به بهره برداری میرسد.
کاظم زاده با بیان اینکه این کتابخانه با هدف احترام به شهدا به نام تنها شهید روستا «شهید مرتضی حاجی آبادی» نامگذاری شده است، اظهار کرد: تاکنون فضای مناسب برای احداث این کتابخانه و تجهیزات لازم فراهم شده است و امید است در هفته کتاب به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این کتابخانه، افزود: تاکنون مبلغ ۲۰ میلیون تومان از محل نهاد کتابخانههای عمومی بیرجند در ساخت این کتابخانه هزینه شده است.
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