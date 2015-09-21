کلاهبرداری ۶ میلیاردی از معلولان

خبرگزاری ایسنا نوشت: در سال ۱۳۸۹ قراردادی بین تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران با شرکت "پ" منعقد شده که شرکت مذکور پس از دریافت ۶ میلیارد تومان از مجموع سهم آورده معلولان و بانک، متعهد به ساخت ۱۰۲۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد شده اما پیمانکار پروژه از آن تاریخ به بعد ناپدید شده و تمام ذوق معلولان را برای داشتن سرپناه تبدیل به خاک و حسرت کرده و به گفته‌ی معلولان، تلاش‌ها برای شکایت از پیمانکار بی‌فایده بوده است.



از روزی که تعدادی از افراد دارای معلولیت به گفته‌ی خودشان با تشکیل «تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران» سودای خانه‌دار شدن در هشتگرد را در سر پروراندند حدود هشت سال می‌گذرد؛ هشت سال یعنی ۲۹۲۰ روز با تحمل سختی‌های سهم آورده، شادی گردهمایی‌ها، تلخی کارشکنی‌ها، امید شروع چندباره پروژه و ناجوانمردی برخی سازندگان گذشته‌اند و حالا بعد از این مدت تنها ۲۰۰ واحد بدون برق و آب و گاز ساخته شده‌ است.



یکی از اعضای تعاونی مسکن در این خصوص می‌گوید: اولین پیمانکار پروژه در دولت قبل ۳ میلیارد تومان از پول ما و ۳ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را خورد و رفت. بعد هم مسوولان عمران شهرهای جدید استان تهران عوض شدند و از شکایتی هم توسط مسوولان فعلی خبری نیست. ما هم قراردادی نداریم که طبق آن از کسی شکایت کنیم. نهادهای مجری و ناظر پشت ما را خالی کرده‌اند.



میانسال‌هایی با شقیقه‌های سفید؛ یکی بر روی ویلچر، یکی با عصا و دیگری که با بریس (کفش مخصوص افراد دارای معلولیت) راه می‌رود برخی اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین هستند که پیداست در سال ۱۳۸۶ جوان بوده‌اند. حالا از خبرنگار ایسنا می‌خواهند یادآور جوانی از دست رفته‌شان طی هشت سال رفت و آمد در مسیر تهران هشتگرد باشد. تعدادی هم از بین آنها رفته‌اند. یاد آنها که امید خانه‌دار شدنشان ابدی شده است گرامی باد.



داوود نیاکان، مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران که اخیرا بعد از کش و قوس‌های پی در پی و تعویض دو مدیرعامل، بر سر کار آمده، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر هشتگرد از سال ۱۳۹۱ خوابیده است، چون شرکتی که به عنوان پیمانکار پروژه فعالیت می‌کرد، بعد از کلاهبرداری خلع ید شد. از آن زمان تا کنون با دوندگی ما و فشارهایی که به عمران آوردیم پروژه به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمت آن متشکل از ۵۶۰ واحد با سهم آورده معلولان و پول بهزیستی در حال ساخت است اما تکلیف ۴۶۰ واحد دیگر مشخص نیست و پیمانکار به دلیل گران تمام شدن پروژه حاضر به ساخت آن نمی‌شود.



یکی از اعضای تعاونی مسکن، نیت پیمانکار جدید از تعلل در ساخت پروژه را کسب سود دانست و مدعی شد: زمین ما در کنار خط مترو هشتگرد قرار دارد و با راه‌اندازی مترو باارزش می‌شود. لذا پیمانکار با علم به این مساله می‌خواهد در جایی دور و پرت به ما زمین بدهد تا خودش این زمین را صاحب شود.



هم‌چنین نیاکان به فراز و فرودهایی که پروژه مسکن مهر هشتگرد تجربه کرده اشاره و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۶ عضوگیری تعاونی مسکن انجام شد و در سال ۱۳۸۹ زیر نظر مسکن مهر کار خود را شروع کرد. تا سال ۱۳۹۰ کار پیش رفت اما از اواسط سال ۱۳۹۰ تا ۶ ماه پیش یعنی یک سال بعد از زمانی که بنده مسوولیت تعاونی را بر عهده گرفتم پروژه متوقف بود. الان دوباره شروع به کار کرده‌ایم ولی هنوز درگیر مسائل داخلی و مشکلات مالی بین دو پیمانکار هستیم و به نظر می‌رسد مشکلات قصد ندارند از سر ما دست بردارند.



یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن هم درد دل‌هایی دارد. او بیان می‌کند: کسی که می‌تواند طبق قانون از شرکت پیمانکار شکایت کند، شرکت عمران است ولی هنوز شکایتی دیده نشده است. حدود ۱۰۰ واحد ساخته شده که اینها را خود ناظران عمران هم از نظر کیفی تایید نمی‌کنند. دست‌اندرکاران تعاونی مسکن به اعضا فشار می‌آورند تا سهم آورده‌شان را پر کنند اما اگر ما پولمان را به سقف مشخصی برسانیم، بلافاصله شرکت‌های سازنده پول را بر می‌دارند و کجا خرج کنند خدا عالم است.



او ادامه می‌دهد: قانون مسکن مهر می‌گوید ابتدا باید بانک، آورده را پر کند و بعد از اعضا پول بگیرد، در صورتی که الان اکثر اعضا پول داده‌اند ولی پیمانکار به تعهداتش عمل نکرده است. هم تسهیلات بانکی را گرفته و هم آورده را اما درصد پیشرفت کار به هیچ عنوان معادل آن ارقام نیست. نگرانی دیگری که وجود دارد فرسودگی مصالح ساختمانی، افت بنا و هدررفت سرمایه‌های ملی در این پروژه است.



در این خصوص با مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تماس گرفتیم. حاتم سنجری، مسئول مسکن مهر این شرکت اظهار کرد: در تاریخ ۸۹/۳/۱۸ تفاهمنامه سه جانبه‌ای با شرکت پرشین بنا برای ساخت تعداد ۱۰۲۰ واحد منعقد و اعضای تعاونی جامعه معلولین ایران در آن پروژه جانمایی شدند.



وی افزود: بر اساس ضوابط و مقررات مسکن مهر تامین منابع مالی ساخت پروژه‌های مسکن مهر از دو منبع مالی تامین می‌گردد که شامل آورده متقاضی (از طریق واریز پول به حساب سانامه‌ای اعضا که توسط این شرکت در بانک مسکن به نام خود متقاضیان افتتاح گردیده) و نیز تسهیلات بانکی است. رویه خاص در خصوص پرداخت به انبوه ساز مربوطه از این دو منبع نیز کاملا پیش‌بینی و مشخص گردیده است.



سنجری ادامه داد: بر اساس منابع مالی تعریف شده پرداخت از محل تسهیلات کاملا به عهده خود بانک مسکن بوده و معمولا بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه صورت وضعیت تنظیم و بر اساس آن نیز به انبوه ساز پرداخت می‌گردد و چنانچه در این خصوص اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسئولیت آن متوجه بانک بوده و بانک نیز بر اساس تضامین‌های اخذ شده نسبت به وصول اضافه پرداختی اقدام می‌نماید.



مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد درخصوص نحوه پرداخت محل آورده متقاضیان گفت: بر اساس رویه تعریف شده متقاضیان موظف به واریز پول به حساب سامانه‌ای خود بوده و این شرکت نیز بر اساس پشیرفت فیزیکی پروژه از محل آورده متقاضی به انبوه ساز پول پرداخت می‌نماید که متاسفانه این رویه در خصوص اعضای تعاونی مذکور رعایت نشده و اعضای تعاونی به جای ورایز پولبه حساب سامانه‌ای مستقیما از طریق تعاونی مبالغ را به انبوه ساز بدون هماهنگی و اطلاع این شرکت و آن هم پیش از کار انجام شده پرداخت نمودند که متاسفانه علیرغم اینکه انبوه ساز نیز از محل آورده متقاضی به دلایل مذکور پیش از کار انجام شده دریافت داشته کار را تعطیل کرده بود.



وی خاطرنشان کرد: این شرکت نیز بدون فوت وقت نسبت به فسخ تفاهمنامه انبوه ساز در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۳ اقدام و بلافاصله برای تعداد ۵۶۰ واحد با آقایان سلطان‌پور و طاهری و برای تعداد ۴۶۰ واحد نیز با شرکت دژسنگ پاریز تفاهمنامه سه جانبه جهت ادامه کار منعقد نمود که خوشبختانه تعداد ۵۶۰ واحد از پروژه مذکور تقریبا به طور متوسط با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد بوده که در صورت همکاری اعضا در تکمیل سهم آورده خود حداکثر تا پنج ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.



به گفته سنجری، در خصوص یاقیمانده پروژه به تعداد ۴۶۰ واحد که با شرکت دژسنگ پاریز تفاهم نامه منعقد شده به دلیل پایین بودن پیشرفت فیزیکی و همچنین بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای مذکور، این شرکت پیشنهاد جایگزینی واحدهای پروژه‌های دیگر که هم از نظر پیشرفت فیزیکی بالاتر و هم از نظر قیمت تمام شده پایین باشند به تعاونی ارائه داده که به محض اعلام تعاونی اقدام لازم در خصوص جابجایی این متقاضیان باقیمانده انجام خواهد شد. ​