شرایط دریافت تسهیلات برای حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه دبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد: پیرو مذاکرات با کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرایط بهره مندی از تسهیلات حضور در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس، به عنوان بزرگترین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه، آسان تر شد.

این تفاهم در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در اقتصاد پایدار انجام شد تا تمامی علاقه مندان حضور در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس در صورت عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، بتوانند از تسهیلات این نهاد بهره مند شوند.

شرکت های علاقه مندی که حایز شرایط مدنظر باشند، می توانند تا سقف ۷۰ درصد از هزینه های نمایشگاهی مانند غرفه سازی، حمل و نقل کالاهای نمایشگاهی را به صورت کمک هزینه دریافت کنند.

شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در صورت دارا بودن شرایط الزامی همچون توانمندی مالی جهت تأمین هزینه‌ها،داشتن سایت انگلیسی، داشتن کاتالوگ انگلیسی برای محصولات صادراتی و داشتن نماینده‌ای مسلط به زبان انگلیسی و مفاهیم اساسی بازرگانی و نیز شرایط دارای اولویت همچون داشتن سابقه صادرات، داشتن گواهی‌های بین‌المللی برای محصولات صادراتی و گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با صادرات می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، می توانند در فرصت اندک باقی مانده آمادگی خود را برای حضور در این رویداد بین المللی از طریق ایمیل info@irannsr.org اعلام کنند.

به گزارش مهر، سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس از ۲۶ تا ۳۰ مهر ماه سال جاری در هفته فناوری کشور امارات متحده عربی، مصادف با ۱۸ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد.