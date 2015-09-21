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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

مصون‌داشتن جامعه از انحطاطات فکری استراتژی امام باقر (ع) بود

مصون‌داشتن جامعه از انحطاطات فکری استراتژی امام باقر (ع) بود

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: مصون داشتن جامعه از انحطاطات فکری مهمترین استراتژی امام باقر (ع) بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام پنجم شیعیان گفت: امام باقر (ع) شخصیت بزرگی بودند و در طول عمر پربرکت خود ویژگی های برجسته‌ای داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: یکی از ویژگی های آن امام بزرگوار (ع) حرکت علمی ایشان و تربیت شاگردانی در حوزه دین بود.

وی ادامه داد: مهمترین استراتژی او در مقابل خلفا و فرقه های انحرافی تاسیس و ترویج مکتب خانه ها و تربیت شاگردانی برای مصون داشتن جامعه از انحطاطات فکری و هدایت آنان به سوی اوامر ذات ربوبی بود.

حجت الاسلام سروستانی تصریح کرد: این رویکرد باعث شد تا بدینوسیله مسیر مستقیم الهی در راستای تبعیت از آباء و اجداد طیبینش به ویژه ابوالائمه حضرت علی (ع) و بر اساس خط مشی نبی مکرم اسلام (ص) بتواند مردم را به سوی راه مستقیم و الهی دعوت کند.

وی اضافه کرد: امام پنجم شیعیان هر چند مشکلات و تنگناها و محدودیت های متعددی پیش روی داشته اما هیچکدام از این ها مانع از حرکت ایشان نشد و به تعبیری باید گفت ایشان ابتکار و خلاقیتی به خرج داد و با یک حرکت علمی و فرهنگی نبض امور را به دست گرفت و مقابله هوشمندانه و نرمی در مقابل منحرفین و نحله های انحرافی و خلفای مستبد ایجاد کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: امروزه جهان اسلام از خدمات و ابتکار ارزشمند علمی امام باقر (ع) که استمرار و توسعه آن به وسیله خلف صالح آن حضرت، امام جعفر صادق (ع) انجام شد بهره مند است.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: یکی از توصیه های آن حضرت به یکی از اصحابش به نام جابر جحفی این است که می فرمایند: ای جابر سلام ما را به شیعیان ما برسان و به آنها بگو هیچ قرابت و خویشی بین ما و خداوند جز مراعات تقوای الهی و اطاعت از او وجود ندارد و شرط محبت به ما پیشه کردن تقوا و انجام طاعت الهی است و اگر آن را رعایت کردید محبت ما به شما کمک می‌کند.

وی افزود: آن حضرت (ع) به دلیل حرکت علمی و ذکاوتی که داشتند بارها از سوی خلفا مورد تهدید قرار گرفته و سرانجام در هفتم ذيحجه سال ۱۱۴ هجرى در سن ۵۷ سالگى در مدينه به وسيله هشام مسموم شده و به شهادت رسیدند.

کد مطلب 2921136

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