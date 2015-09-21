به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام پنجم شیعیان گفت: امام باقر (ع) شخصیت بزرگی بودند و در طول عمر پربرکت خود ویژگی های برجسته‌ای داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: یکی از ویژگی های آن امام بزرگوار (ع) حرکت علمی ایشان و تربیت شاگردانی در حوزه دین بود.

وی ادامه داد: مهمترین استراتژی او در مقابل خلفا و فرقه های انحرافی تاسیس و ترویج مکتب خانه ها و تربیت شاگردانی برای مصون داشتن جامعه از انحطاطات فکری و هدایت آنان به سوی اوامر ذات ربوبی بود.

حجت الاسلام سروستانی تصریح کرد: این رویکرد باعث شد تا بدینوسیله مسیر مستقیم الهی در راستای تبعیت از آباء و اجداد طیبینش به ویژه ابوالائمه حضرت علی (ع) و بر اساس خط مشی نبی مکرم اسلام (ص) بتواند مردم را به سوی راه مستقیم و الهی دعوت کند.

وی اضافه کرد: امام پنجم شیعیان هر چند مشکلات و تنگناها و محدودیت های متعددی پیش روی داشته اما هیچکدام از این ها مانع از حرکت ایشان نشد و به تعبیری باید گفت ایشان ابتکار و خلاقیتی به خرج داد و با یک حرکت علمی و فرهنگی نبض امور را به دست گرفت و مقابله هوشمندانه و نرمی در مقابل منحرفین و نحله های انحرافی و خلفای مستبد ایجاد کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: امروزه جهان اسلام از خدمات و ابتکار ارزشمند علمی امام باقر (ع) که استمرار و توسعه آن به وسیله خلف صالح آن حضرت، امام جعفر صادق (ع) انجام شد بهره مند است.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: یکی از توصیه های آن حضرت به یکی از اصحابش به نام جابر جحفی این است که می فرمایند: ای جابر سلام ما را به شیعیان ما برسان و به آنها بگو هیچ قرابت و خویشی بین ما و خداوند جز مراعات تقوای الهی و اطاعت از او وجود ندارد و شرط محبت به ما پیشه کردن تقوا و انجام طاعت الهی است و اگر آن را رعایت کردید محبت ما به شما کمک می‌کند.

وی افزود: آن حضرت (ع) به دلیل حرکت علمی و ذکاوتی که داشتند بارها از سوی خلفا مورد تهدید قرار گرفته و سرانجام در هفتم ذيحجه سال ۱۱۴ هجرى در سن ۵۷ سالگى در مدينه به وسيله هشام مسموم شده و به شهادت رسیدند.