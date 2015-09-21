آزمایشگاه های تشخیص طبی بیمارستان های دولتی مجهز نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالفتاح صراف نژاد در آستانه برپایی سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی، گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص و مجهز نبودن آزمایشگاه های تشخیص طبی بیمارستان های دولتی به تجهیزات نوین آزمایشگاهی، سبب افت توان این مراکز شده که در نتیجه این امر، بیماران به خارج از بیمارستان و آزمایشگاه های بخش خصوصی ارجاع می شوند.

وی افزود: هم اینک آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار فعال تر بوده، قادر به انجام آزمایش های متنوع تری هستند.

صراف نژاد تصریح کرد: بخش دولتی در صورتی که آزمایش های تخصصی خود را به بخش خصوصی ارسال نکند،عملا بیماران خود را از انجام آزمایش های جدید محروم کرده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی، ارایه شیوه های نوین تشخیصی در حوزه خدمات آزمایشگاهی است، گفت: انجام برخی آزمایش های تشخیصی شامل بیماری های عفونی، غربالگری نوزادان و تشخیص اختلالات جنین در زمان بارداری با فناوری های نوین گره خورده تا جایی که امروزه بخش دولتی انجام این قبیل آزمایش ها را به بخش خصوصی ارجاع می دهد.

صراف نژاد خاطر نشان ساخت: یکی از اهداف برپایی این کنگره آشنایی هرچه بیشتر جامعه آزمایشگاهیان کشور با فناوری های نوین آزمایشگاهی است و در صورت توسعه این فناوری ها نه تنها از ارسال برخی نمونه ها که هم اینک برای تشخیص به خارج کشور فرستاده می شود، جلوگیری می شود که به دلیل پتانسیل بالای پزشکی کشور تا چند سال آینده، ایران می تواند به عنوان یک آزمایشگاه مرجع (رفرانس) در منطقه معرفی شود تا نمونه های آزمایشگاهی برای تشخیص طبی به ایران ارجاع شود.

به گفته دبیر علمی سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی از جمله شیوه های نوین فناوری های نوین آزمایشگاهی، تشخیص برخی بدخیمی ها از قبیل سرطان و احتمال ابتلای افراد به بیماری های کلیوی، سال ها پیش از ظهور و بروز علایم این بیماری هاست که این امر نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها، افزایش عمر افراد و در نتیجه کاهش هزینه های درمانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: حمایت دولت از توسعه آزمایشگاه های تشخیص طبی مجهز به فناوری های نوین نه تنها سبب تشخیص به موقع و پیش از شروع و بروز بیماری ها خواهد شد که موجب می شود، ایران در منطقه به عنوان یک آزمایشگاه «هلدینگ» که هم اینک نمونه های آن در امریکا و اروپا وجود دارد، عمل کند.

صراف نژاد یادآور شد: همانگونه که در حال حاضر، کنترل دوره ای چربی و قند خون با هدف پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی به عنوان یک فرهنگ در جامعه رواج یافته، ضروری است با حمایت دولت و رسانه ها بر مساله انجام آزمایش های دوره ای برای سایر بیماری ها با هدف پیشگیری از ابتلا به آنها به ویژه در حوزه سرطان ها و بیماری های کلیوی، سرمایه گذاری و فرهنگ سازی شود.

سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی با رویکرد «پزشکی آینده نگر»، از ۱۲ تا ۱۴ مهر ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.