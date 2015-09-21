ایران مستعدترین كشور برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمداسماعیل علیشاهی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینكه امروز بحث امنیت مقوله بسیار مهمی است و از آن مهمتر موضوعات فرهنگی و سیاسی است، اظهار داشت: در شرایطی سی و پنجمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را گرامی می داریم كه در دورانی حساس و سرنوشت ساز قرار داریم چراكه استكبار جهانی با تمام توان به میدان آمده تا استقلال و آزادی ملت ایران را بشكند.

وی با اشاره به اینكه با استقامت، پایداری، تكیه بر توان اندیشه، پیروی از ولایت و ولایتمداری توانستیم به دنیا بفهمانیم كه اگر ملتی بخواهد روی پای خود بایستد، می تواند، تصریح كرد: امسال با توجه به قرار گرفتن در یك انتخابات سرنوشت ساز می توانیم بار دیگر توان بی بدیل ملت ایران را با تكیه بر فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی ملت و دولت، به دشمنان اسلام نشان دهیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان ضمن اشاره به اقدامات كشورهای قدرتمند در جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی به سایر كشورها یادآور شد: عوامل استكبار جهانی با ایجاد موانع جنگ هشت ساله و تحریم های ظالمانه با توجه به پایداری ملت ایران نتوانست و نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست یابد.

علیشاهی با اذعان به اینكه مسائل اقتصادی و امنیتی بسیار مهم است، افزود: از مسائل اقتصادی مهمتر امور فرهنگی است، چراكه مسایل اقتصادی را می توان با تكیه بر اراده ملت و بردباری تحمل كرد اما امور فرهنگی كه با هدف تیشه زدن به ریشه نظام اسلامی است، باید به جد موردتوجه مسئولان و مردم قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان با اشاره به اینكه باید در مقابل نقشه های استكبار در رأس آنها امریكای جنایتكار ایستادگی كرد، بیان داشت: امروز باید موضوع تشیع انگلیسی مورد بررسی قرار گیرد تا با آماده سازی ذهن مردم در راستای این مسائل، تبیین گفتمان استكبارستیزی در دستور کار قرار گیرد.

وی به اهم برنامه هایی كه در هفته دفاع مقدس برگزار می شود، اشاره كرد و افزود: مراسم رژه خودرویی، برگزاری مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزی، نمایشگاه هفته دفاع مقدس، صبحگاه و نواختن زنگ مقاومت در مدارس، همایش هفته دفاع مقدس با حضور امیر مصطفی سلامی معاون عملیات ستاد كل نیروهای مسلح كشور، دیدار با خانواده معظم شهدا از برنامه های پیش بینی شده برای هفته دفاع مقدس است .

علیشاهی در پایان با اشاره به تأكیدات مكرر مقام معظم رهبری در راستای لزوم بهره مندی كشور از اقتصاد مقاومتی به برنامه هایی كه در این خصوص می تواند مورد توجه قرار گیرد، اشاره و اضافه کرد: ایران مستعدترین كشور برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است زیرا اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد عاریتی می تواند برای بیمه كردن اقتصاد كشور مؤثر واقع شود كه از دید اقتصاددانان بزرگ كشور الزامات آن فراهم است.