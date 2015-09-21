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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

لهستان حساس ترین دیدار جام جهانی مقابل آمریکا را پیروز شد

لهستان حساس ترین دیدار جام جهانی مقابل آمریکا را پیروز شد

حساس ترین دیدار رقابتهای جام جهانی والیبال را تیم های آمریکا و لهستان برگزار کردند که این بازی را لهستان برد و به تنهایی صدرنشین مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال گونه تیم های ملی والیبال لهستان و آمریکا برای تعیین صدرنشین جام جهانی ژاپن بعد از ظهر امروز دوشنبه در توکیو برگزار شد که این بازی بزرگ را لهستان ۳ بر یک پیروز شد و به تنهایی در صدر جدول ایستاد.

لهستان ست نخست را ۲۵ بر ۱۷ به آمریکا واگذار کرد اما بعد از آن حریف را تحت کنترل داشت و سه ست متوالی را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ برنده شد. میخال کوبیاک کاپیتان تیم ملی لهستان با کسب ۱۷ امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان برگزیده شد. بارتوژ کورک ستاره لهستانی ها هم ۱۴ امتیاز بدست آورد. در طرف دیگر متئو اندرسون و آرون راسل هر کدام ۱۲ امتیاز برای آمریکا کسب کردند.

لهستان با ۹ برد متوالی حالا به تنهایی صدرنشین جام جهانی است. آمریکا با ۸ پیروزی و یک شکست در رده دوم قرار  گرفت.

کد مطلب 2921142

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