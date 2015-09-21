واگذاری تحقیقات صنعت خودرو به دانشگاههای بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی، امروز در نشسست تخصصی- صنعتی کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو گفت: یک زمانی، دنیا بر پایه نظام صنعتی و حکومتی می چرخید اما بعدا متوجه شدیم که باید نوآوری به این مجموعه اضافه شود.

وی با بیان اینکه در حدود بیست سال است که نظام نوآوری به این نظام دو محوری اضافه شده تا با هم حرکت کنند، گفت: از این رو نوآوری محوریت توسعه پویا در کشورها شده است.

احمدی با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد دانش بنیان بر اساس نظام نوآوری نباشد پویایی ندارد، اظهار داشت: تنها پنج درصد شرکت های دانش بنیان در حوزه خودرو فعال هستند که این موضوع توجه ما را به نقش خودرو در اقتصاد دانش بنیان و مسائلی از این قبیل متمرکز می کند.

وی عنوان کرد: علوم جدیدی مانند نانو، بایو و هوا فضا با اینکه جدید هستند ولی به دلیل اینکه عزمی برای ظهور اینها وجود داشت اکنون سهمی در کشور دارند. به همین دلیل نانو هم باید به صنعت خودور رسوخ کند.

به گفته وی، ورود نانو به صنعت خودرو خوب است ولی باید این طلسم را بشکنیم تا این صنعت هم مانند حوزه های دیگر پیشرفت کند، عنوان کرد: صنعت خودرو هم باید دانش بنیان باشد تا بتواند رقابت کند و مانند صنایع دیگر به پیشرفت هایی برسد.

وی ورود دانشگاهیان به صنعت خودرو را موجب سودآوری شرکت ها دانست و افزود: حتی برخی شرکت های خصوصی در عرصه خودرو از ما در خواست دارند تا دانشگاهیان به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی افزود: قرار شده است که وزارت صنایع و معادن تحقیقات، توسعه و مشاوره همه جانبه صنعت خودرو را به یک یا دو دانشگاه بزرگ واگذار کند چرا که این صنعت نیازمند تعامل نزدیکتر با دانشگاهیان است. همچنین صنعت خودرو باید نگرش دانش بنیانی را در تکنولوژی خود پیاده سازی کند تا سهمی در کشور ایجاد شود.

وی در خصوص قانون رفع موانع تولید ادامه داد: براساس ماده چهارم این قانون، در صورت انجام تحقیق و توسعه در شرکت ها، دولت ۵۰ درصد از هزینه پرداخت شده شرکت های تولیدی و صنعتی برای فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای را تامین می کند.

احمدی یادآور شد: به این منظور در ابتدای سال جاری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این امر اختصاص داده شد. همچنین از این اعتبار ۷۰ درصد برای شرکت های دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۳۰ درصد برای شرکت های دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.