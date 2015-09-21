نمک پاشی بر روی برف برای شهرداری هزینه بر است

رحمت الله حافظی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره معضل نمک پاشی در سطح معابر و مشکلات زیست محیطی آن در سطح شهر، اظهار داشت: در برنامه پنجم پنج ساله دوم شهرداری، با توجه به ضرر و زیان‌های مصرف نمک و حتی شن که مشکلاتی چون خشک شدن درختان و خوردگی و فرسایش خودروها را سبب می شود، لزوم کاهش استفاده از این مواد در برف روبی سطح معابر پیش بینی شده است.

وی افزود: در این برنامه تاکید شده که شهرداری تهران موظف است به صورت پلکانی مصرف نمک خود را کاهش دهد و از مواد و تکنولوژی های سازگار با محیط زیست استفاده کند.

رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: براساس گزارش سه ماهه قبل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران طی سال های قبل شاهد کاهش استفاده از نمک در برف روبی خیابان ها بوده ایم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به آنکه فصل سرما را پیش رو داریم شهرداری تهران باید برنامه ریزی های لازم را برای جایگزین کردن مواد سازگار با محیط زیست، گیاهان، آسفالت معابر، آب های زیر زمینی و حتی خودروها که در حال حاضر در دنیا نیز مرسوم است است را انجام دهد.

در حال حاضر CMA ( کلسیم_منیزیم_استات) به عنوان بهترین ماده جایگزین نمک در یخ زدایی جاده ها و خیابان ها در دنیا استفاده می شود که تولید آن تنها در انحصار چند کشور محدود است اما محققان جوان کشورما نیز در سال های اخیر توانسته اند به فناوری یخ زداهای سازگار با محیط زیست دست پیدا کنند و علاوه بر بومی کردن این محصول و شکستن انحصار کشورهای غربی قیمت آن را نیز به حداقل ممکن برسانند.