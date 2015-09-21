به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مجتمع پایلوت کشت گیاهان دارویی در جاده فرخ شهر - شهرکرد با اشاره به اینکه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار گیرد، عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از رویشگاه های گیاهان دارویی در زاگرس به شمار می رود.

وی یادآور شد: شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب زمینه رویش گیاهان دارویی بسیاری را در این استان فراهم کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید احداث مجتمع های کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه بیشتر قرار گیرد و زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه کشت و فرآوری گیاهان دارویی می تواند زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند، ادامه داد: باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید زمینه برای فعالیت قشر جوان و جویای کار در این حوزه فراهم شود و مراقبت کنیم افرادی در این مسیر وارد شوند که با هدف تولید گیاهان دارویی فعال شده اند.

سلیمانی تصریح کرد: بسیاری از گیاهان دارویی ارزش افزوده بسیاری دارند و می توان این گیاهان دارویی را به کشورهای مختلف صادر کرد.