به گزارش خبرنگار مهر، «دایره مهر» کاری از گروه خانواده و فرهنگ است که به تهیه‌کنندگی مریم آهنگری و با اجرای لاله صبوری و لیلا علوی از مدرسه تاریخی دارالفنون روی آنتن می‌رود. این برنامه صبحگاهی سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۱ شهریورماه و ۱ مهرماه از ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱ و با حضور چهره‌های مختلف علمی و فرهنگی پخش می‌شود.

از مهمانان این ویژه‌ برنامه می‌توان به مصطفی کیوان معلم ۹۰ ساله ادبیات و محمدعلی شیخان معلم ۹۲ ساله ریاضی اشاره کرد که لاله صبوری با آن‌ها به بهانه بازگشایی مدارس درباره فاصله بین تجربه و دانش و توجه به پرورش دانش آموزان در کنار آموزش گفتگو خواهد کرد.

دارالفنون مدرسه‌ای است که به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد و می‌توان آن را نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن در کشور دانست.