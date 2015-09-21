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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

ویژه برنامه شبکه دو برای بازگشایی مدارس

«دایره مهر» از مدرسه تاریخی دار الفنون روی آنتن می‌رود

«دایره مهر» از مدرسه تاریخی دار الفنون روی آنتن می‌رود

شبکه دو به مناسبت بازگشایی مدارس با ویژه‌ برنامه «دایره مهر» از مدرسه تاریخی دارالفنون مهمان‌خانه مخاطبان خود می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «دایره مهر» کاری از گروه خانواده و فرهنگ است که به تهیه‌کنندگی مریم آهنگری و با اجرای لاله صبوری و لیلا علوی از مدرسه تاریخی دارالفنون روی آنتن می‌رود. این برنامه صبحگاهی سه‌شنبه و چهارشنبه  ۳۱ شهریورماه و ۱ مهرماه از ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱ و با حضور چهره‌های مختلف علمی و فرهنگی پخش می‌شود.

از مهمانان این ویژه‌ برنامه می‌توان به مصطفی کیوان معلم ۹۰ ساله ادبیات و محمدعلی شیخان معلم ۹۲ ساله ریاضی اشاره کرد که لاله صبوری با آن‌ها به بهانه بازگشایی مدارس درباره فاصله بین تجربه و دانش و توجه به پرورش دانش آموزان در کنار آموزش گفتگو خواهد کرد.

دارالفنون مدرسه‌ای است که به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد و می‌توان آن را نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن در کشور دانست.

کد مطلب 2921158
محیا رضایی کلانتری

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