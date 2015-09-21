سرعت غیرمجاز بیشترین علت بروز حوادث رانندگی در قم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اردشیر جمشیدی راد با اشاره به آمار حوادث رانندگی طی پنج ماه نخست امسال، افزود: طی این مدت تصادفات خسارتی ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی عدم توجه به جلو، واژگونی و خوابآلودگی را از علل عمده بروز حوادث رانندگی در مدت مذکور برشمرد و گفت: ایام پنجشنبه و جمعه بیشترین زمانی بوده که تصادفات رخ داده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه سرعت غیرمجاز در ۵ ماه نخست امسال با ۵۲ درصد، اصلیترین عامل بروز حوادث رانندگی در قم بوده است به رانندگان توصیه کرد: با توجه به روزهای پایانی تعطیلات و حجم بالای مسافرتها با سرعت مطمئن در جادهها تردد کنند تا در صورت لزوم با کنترل به موقع خودرو، از بروز تصادف جلوگیری شود.
وی خواب آلودگی یکی از عوامل مهم در بروز تصادفات منجر به فوت ذکر کرد و از رانندگان خواست، پس از دو ساعت رانندگی ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در پارکینگها و فضاهای مناسب بین راهی استراحت کرده و در هنگام خواب آلودگی از رانندگی پرهیز کنند.
رئیس پلیس راه استان قم در خاتمه ضمن تأکید بر لزوم استفاده از کمربندی ایمنی برای راننده و سرنشینان خودرو، افزود: پلیس با رانندگان متخلف برابر قانون به شدت برخورد میکند.
سارق خودرو به ۲۱ فقره سرقت در قم اعتراف کرد
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری یک سارق خودرو در این استان خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات مأموران به ۲۱ فقره سرقت اعتراف کرد.
سرهنگ مهدی قدمی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای نیسان و وانتبار، عوامل انتظامی حین گشت زنی به فردی مشکوک شدند.
به گفته وی با توجه به ضد و نقیض گوییهای نامبرده این احتمال میرفت که وی همان شخص مورد نظر باشد بنابراین منزلش مورد بازرسی قرار گرفت و یک پلاک سرقتی کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در ادامه پرونده به پلیس آگاهی واصل و در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد پلاک خودرو متعلق به یکی از خودرو نیسان وانت مسروقه است.
قدمی افزود: نهایتاً متهم که چارهای جز بیان حقیقت نداشت به ۸ فقره سرقت خودرو نیسان وانت، ۱۳ فقره سرقت خودرو وانت پیکان و ۱۸ فقره سرقت زاپاس نیسان اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم با بیان اینکه تلاش جهت شناسایی و دستگیری همدست متهم نیز همچنان ادامه دارد، گفت: نهایتاً متهم با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
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