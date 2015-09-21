۴۶۶۹ نفر امسال در اثر تصادفات جاده ای آذربایجان غربی مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس فرمانی ظهر دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد افزود: سال گذشته سه هزار و ۸۴۱ نفر مجروح در تصادفات جاده‌ای استان وجود داشت.

وی با اعلام اینکه در پنج ماهه اخیر بنا به آمار پزشکی قانونی استان ۲۰۰ نفر کشته در تصادفات جاده‌ای وجود داشته که حاکی از ۶ درصد کاهش است افزود: ۴۹ درصد کشته‌شدگان در محل تصادف است، پنج درصد در انتقال مجروح به بیمارستان، ۴۵ درصد افراد در بیمارستان فوت کرده و علت فوت یک درصد نیز نامعلوم است.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی یاد آور شد: در شهریور ماه پارسال ۵۹ نفر کشته گزارش شده بود و امسال این آمار به ۲۹ نفر کاهش یافته که شاهد کاهش ۱۹ درصدی جان باختگان هستیم.

وی ادامه داد: نقاط حادثه‌خیز استان از جمله جداسازی محور خوی تا ایواوغلی، جداسازی محور مهاباد-میاندوآب از سه‌راهی ترشکان تا امیر آباد، سه راهی پادگان المهدی در جاده شهید کلانتری، محور ارومیه-مهاباد، محور سلماس-خوی از سه راهی سیلاب تا راه آهن است.

رئیس پلیس راه آذربایجان‌غربی افزود: سایر مشکلات محورهای مواصلاتی استان وجود پروژه‌های راه‌سازی نیمه‌کاره، فرسودگی و نبود هماهنگی بین تابلوهای علائم جاده‌‌های استان، رنگ آمیزی سرعت گیرها است.

سرهنگ فرمانی اعلام کرد: ۵۰ درصد تصادفات سهم نواقص جاده‌ای بوده و آمارهای تصادفات در طول زمان ۶۹ درصد در روز، ۲ درصد در غروب‌آفتاب، ۱ درصد در طلوع آفتاب و ۲۸ درصد در شب است.

رئیس پلیس راهنمایی آذربایجان‌غربی اظهارداشت: ۹۷ درصد تصادفات را سهم آقایان و ۳ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و بیشترین سن درگیر در تصادفات ۲۵ تا ۳۵ سال است.

وی یاد آور شد: یک سوم تصادفات استان را وانت بارها و موتور سواران تشکیل می‌دهند و در ایام تعطیل و در اواخر هفته ترافیک و تصادفات جاده‌ای بیشتر است و بیشترین ساعت تصادفات و ترافیک از چهار بعد از ظهر تا ۱۰ شب است.

سرهنگ فرمانی گفت: جاده‌های آذربایجان‌غربی دارای دوربین ثبت تخلف نبوده و سرعت غیر مجاز، توجه نکردن به جلو، نداشتن توانایی در کنترل خودرو بیشتر تعداد تخلفات را تشکیل می‌دهند و نیز کمربند ایمنی ۴۰ تا ۶۵ درصد احتمال مرگ را کاهش می‌دهد.