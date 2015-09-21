دبیر شورای امنیت روسیه وارد سئول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه وارد کره جنوبی شد.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت روسیه درباره این سفر اعلام کرد: پاتروشف در چارچوب یک سفر رسمی دو روزه به سئول پایتخت کره جنوبی رفت تا درباره راه های مختلف تضمین امنیت بین المللی و منطقه ای با مقامات ارشد کره جنوبی گفتگو و تبادل نظر کند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره سفر دبیر شورای امنیت روسیه به کره جنوبی منتشر نشده است، ولی برخی از کارشناسان حدس می زنند که این سفر به برگزاری نشستی میان مقامات بلندپایه روسیه و کره جنوبی با محوریت تهدیدات امنیتی برخاسته از پیونگ یانگ مرتبط باشد.

منابع آگاه روز یکشنبه از احتمال برگزاری گفتگو بین مقامات بلندپایه روسیه و کره جنوبی با محوریت تهدیدات امنیتی برخاسته از پیونگ یانگ خبر داده بودند.

ناگفته نماند که پیونگ یانگ به مناسبت ۷۰ امین سالگرد تاسیس حزب کارگران کره شمالی، برای طرح‌ احتمالی پرتاب ماهواره و همچنین اجرای چهارمین آزمایش هسته ای خود آماده می شود.

کره شمالی سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ سه آزمایش هسته ای انجام داده است.

شورای امنیت روسیه که ریاست آن را پوتین بر عهده دارد عالیترین نهاد مشورتی روسیه در زمینه مسائل امنیتی به شمار می رود.

کره جنوبی نقش آفرینی روسیه را در پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی خواستار شده است چرا که به عقیده سئول، مسکو در مذاکرات هسته ای ایران و توافق به دست آمده بین تهران و کشورهای ۱+۵ نقش سازنده ای داشته است.

گفته می شود که روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با آزمایش های موشکی و هسته ای پیونگ یانگ مخالف است.