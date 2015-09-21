ترفند جدید خودروسازان برای ایجاد عطش در بازار

خبرگزاری فارس نوشت: سید حسین ذوالانوار از کاهش شدید تولید خودرو در کشور توسط تولیدکنندگان آن‌ها خبر داد و اظهار داشت: به دنبال جو به وجود آمده در زمینه کیفیت و قیمت خودرو، خودروسازان برای ایجاد عطش در بازار به کاهش ۱۰ تا ۹۰ درصدی محصولات خود دست زده‌اند.

وی افزود: این یک اشتباه بزرگ و صدمه جبران‌ناپذیر به تولید داخلی است چرا که با سوء‌استفاده چشم‌بادامی‌ها و نورچشمی‌ها از این وضعیت و موقعیت به وجود آمده بازار این صنعت در کشور به‌شدت تضعیف و سیل عظیمی از قطعه‌سازان و دیگر تولیدکنندگان در این زمینه به امواج خروشان دیگر بیکاران کشور خواهند پیوست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راه‌حل خروج از این وضعیت به وجود آمده کاهش تولید نیست بلکه نجات را باید در اصلاح قیمت و بالا بردن سطح کیفیت جست‌وجو کرد.

وی این امر را یک خسارت ملی دانست و گفت: چنانچه زمینه برای جولان دادن نورچشمی‌ها و چشم‌بادامی‌ها برای تصاحب بازار خودرو فراهم شود، جبران این خسارت عظیم ملی، جبران‌ناپذیر و بسیار مشکل خواهد شد.

این نماینده مجلس از همگان خواست تا در زمینه تولیدات ملی با هوشیاری عمل کنند و امکان تصاحب بازار توسط سوء استفاده‌کنندگان و فرصت‌طلبان را از میان بردارند.