ترفند جدید خودروسازان برای ایجاد عطش در بازار

خبرگزاری فارس نوشت: سید حسین ذوالانوار از کاهش شدید تولید خودرو در کشور توسط تولیدکنندگان آنها خبر داد و اظهار داشت: به دنبال جو به وجود آمده در زمینه کیفیت و قیمت خودرو، خودروسازان برای ایجاد عطش در بازار به کاهش ۱۰ تا ۹۰ درصدی محصولات خود دست زدهاند.
وی افزود: این یک اشتباه بزرگ و صدمه جبرانناپذیر به تولید داخلی است چرا که با سوءاستفاده چشمبادامیها و نورچشمیها از این وضعیت و موقعیت به وجود آمده بازار این صنعت در کشور بهشدت تضعیف و سیل عظیمی از قطعهسازان و دیگر تولیدکنندگان در این زمینه به امواج خروشان دیگر بیکاران کشور خواهند پیوست.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راهحل خروج از این وضعیت به وجود آمده کاهش تولید نیست بلکه نجات را باید در اصلاح قیمت و بالا بردن سطح کیفیت جستوجو کرد.
وی این امر را یک خسارت ملی دانست و گفت: چنانچه زمینه برای جولان دادن نورچشمیها و چشمبادامیها برای تصاحب بازار خودرو فراهم شود، جبران این خسارت عظیم ملی، جبرانناپذیر و بسیار مشکل خواهد شد.
این نماینده مجلس از همگان خواست تا در زمینه تولیدات ملی با هوشیاری عمل کنند و امکان تصاحب بازار توسط سوء استفادهکنندگان و فرصتطلبان را از میان بردارند.
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