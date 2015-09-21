کاهش۱۱.۵درصدی سزارین/مضرات جراحی برای زنان باردار تبیین شود

حمید ابوسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانم های بارداری که به انتهای دوران بارداری نزدیک می شوند، معمولاً این نگرانی را دارند که این زمان با موفقیت طی شود و به این فکر می کنند که زایمان طبیعی مناسب تر است یا سزارین و این در حالی است که به دلیل عدم آموزش های لازم از عوارض سزارین اطلاع کافی ندارد.

وی با برشمردن برخی عوارض سزارین، عنوان کرد: در زایمان سزارین خطر مرگ و میر، عفونت بیشتر، از دست دادن خون زیاد، آسیب دیدن دستگاه اداری و روده ها، لخته شدن خون در پاها و احتمال پارگی رحم و برداشته شدن آن از عوارض نسبتاً شایع این روش است.

وی با توصیه به مادران برای انتخاب زایمان طبیعی، ادامه داد: در عین حال افزایش احساس توانایی مادر و زایمان طبیعی، مشارکت در زایمان و درک نحوه تولد نوزاد، تسلط و حاکم بودن بر اتفاقات حین زایمان، برقراری ارتباط فوری و پیوندهای احساسی با نوزاد پس از زایمان و رضایت از پذیرفتن مسئولیت های مادرانه و مراقبت از نوزاد از فواید روانی زایمان طبیعی است.

ابوسعیدی تصریح کرد: مرکز آموزشی و درمانی نیک نفس در مرداد ماه امسال موافق به اخذ تندیس برترین بیمارستانهای کشور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد که این مهم به علت صفر بودن آمار مرگ و میر مادر و نوزاد در دو سال گذشته و کاهش ۱۱.۵ درصدی میزان سزارین در سال گذشته و استاندارد کردن خدمات مربوط به سلامت بوده است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان تصریح کرد: این مرکز به منظور ارتقاء سلامت مادران باردار، با کادر مجرب، آمادگی دارد که با برگزاری کلاسها آمادگی برای زایمان، اطلاعات جامع و کاملی در زمینه زایمان، مراقبتهای قبل و بعد از زایمان، تکنیک های تن آرامی الگوهای تنفسی و تمرینهای کششی به مادران گرامی آموزش دهد.