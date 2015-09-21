حسین داننده در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه رفاه و تامین اجتماعی و انجام امور عام المنفعه، تجلی مبانی والای انسان دوستی با توجه به تاکیدات ائمه اطهار (ع) و بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان و جلب مشارکت مردم مناطق روستایی در گسترش امور خیریه و گسترش کمی و کیفی فرهنگ نیکوکاری از دیگر اهداف تشکیل این مجمع عنوان کرد.
وی همچنین از برگزاری روز ملی روستا در ۱۵ مهرماه خبرداد و گفت: دهیاران وبخشداران استان باید از ظرفیتهای روستا و روستانشینان درزمینه های مختلف بویژه کارآفرینان برتر وآئین های بومی ومحلی را در این روز برای عموم مردم معرفی کنند.
داننده افزود: همزمان با این روز ملی ۷۰ نفراز دهیاران وکارشناسان امورروستایی استان درنمایشگاه ملی کشوری که درتهران برگزار میشود شرکت داشته وتوانمندیهای شناخته شده روستایی استان راعرضه خواهندداشت.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای روستاییان استان آذربایجان غربی در عرصه اقتصاد مقاومتی که مهرماه امسال برگزار میشود افزود: هدف از برگزاری چنین نمایشگاهی آگاهی بازدیدکنندگان از وجود استعدادها، قابلیتها و پتانسیلهای موجود در مناطق روستایی اعم از اقتصادی و فرهنگی و همچنین جاذبههای طبیعی و گردشگری است.
داننده، برقراری ارتباط تجاری بین تولیدکننده و مصرفکننده با ایجاد تقاضاهای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات روستایی را از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه توانمندیهای روستاییان برشمرد.
وی، محل برگزاری این نمایشگاه را مصلای تهران عنوان و خاطرنشان کرد: در غرفه استانی نمایشگاه توانمندی روستاییان به مسائلی از جمله صنعت روستا، تولیدات فرهنگی روستا، صنایعدستی و البسه محلی روستا، غذاهای محلی و شیرینیها، مشاهیر و نخبگان، روستایی نمونه در زمینه اشتغال، فعالان عرصه گردشگری روستا، لوازم زندگی و ادوات و تجهیزات سنتی کشاورزی و معرفی فناوریهای نوین به کار رفته در تولید محصولات کشاورزی و ... پرداخته خواهد شد.
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