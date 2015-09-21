مهلت ارسال آثار به جشنواره "تامین اجتماعی و رسانه" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره تامین اجتماعی ورسانه که با همکاری موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه و به سفارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود، تمامی فعالان عرصه مطبوعات، صدا و سیما، خبرگزاریها و پایگاههای خبری واطلاع رسانی می توانند نسبت به ارسال و ارائه آثارخود اقدام نمایند.

بر این اساس علاقه مندان می توانند آثار خود را در بخشهای مقاله ، یادداشت، مصاحبه وگفتگو ، گزارشهای خبری وتحلیلی ، عکس ، طرح وکاریکاتور و طنزمکتوب، حداکثر تا 15 اسفند ماه 94 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

همچنین فعالان درحوزه صدا وسیما نیز می توانند آثارخود در زمینه گزارشهای ویژه خبری، مستند، مصاحبه و گفت وگوی زنده وضبط شده را برای شرکت دراین جشنواره ارسال نمایند .

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر ودریافت فرم ارائه آثار به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 9 -88517087 دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند.