علی بی‌غم بازیگر تئاتر ایران درباره اجرای نمایشنامه خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی ‌ها» به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت رونمایی از «نمایشنامه های معاصر ارمنی» نمایشنامه «حکم مرگ به سبک ارمنی ها» نوشته پرچ زیتونسیان و برگردان آندرانیک خچومیان به کارگردانی علی مرتضوی فومنی شنبه ۷ شهریور با حضور نمایندگانی از کانون نویسندگان ارمنستان در سالن کنفرانس تئاتر شهر نمایشنامه خوانی شد که خوشبختانه مورد استقبال نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از این اجرا گروه اجرای این نمایشنامه خوانی توسط لدون موتافیان نویسنده، پژوهشگر و منتقد تئاتر برای اجرا به ارمنستان دعوت شدند که البته هنوز زمان آن به ما اعلام نشده است اما قرار است مجددا در تهران نیز نمایشنامه خوانی داشته باشیم.

بازیگر نمایش «حریر سرخ صنونر» در پایان درباره این نمایشنامه خوانی توضیح داد: خوانش‌خانه‌‌ ساعدی اولین سالن نمایشنامه‌خوانی در تهران است که در موسسه‌ بهاران از نمایشنامه‌خوانی «حکم مرگ به سبک ارمنی‌ها» برای سه اجرا در مهرماه ۹۴، دعوت کرده است. این سه اجرا با فروش بلیت در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۹ انجام خواهد شد.

ایرج سنجری، آندرانیک خچومیان، علی ‌بی‌غم، پویان مقدم، شیدا ابراهمی، مرتضی وکیلیان، ساناز سلطانی، محمد روشنی، شقایق کفیلی، مسعود خواجه وند و... نقش خوان های این نمایشنامه خوانی هستند.