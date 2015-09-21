تغییر میدان نبرد دشمنان/امنیت و اقتدار ایران ثمره خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان کرمان، یدالله موحد پیامی به مناسب هفته دفاع مقدس صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است: «دفاع، مقدس‌ترین عبارت آشنا برای ایرانیان است و واژه دفاع مقدس سال‌هاست که با پوست و استخوان این ملت آزادیخواه عجین گشته است. ملتی که در تاریخ معاصر خود هرگز آغازگر هیچ تجاوزی نبوده‌اند و قهرمانانه در همه برهه‌ها از تمامیت ارزش‌ها و ارضی خود دفاع کرده‌اند.

به گواه تاریخ تا به امروز هیچ انقلابی مانند آنچه روح الله در بهمن ۵۷ رقم زد بعد از چهار نسل همچنان بر اصول و عقاید خود پابرجا نماند.

اگر امروز سرنوشت نظام و انقلاب مانند انقلاب های الجزایر و انقلاب های اخیر در خاورمیانه از راه خود منحرف نگردید و همچنان در مسیر اولیه خود حرکت می کند بلا شک ثمره خون فرزندانی است که در استواری بر عقاید خود به درجه ایثار رسیدند.

هفته دفاع مقدس هفته ای است که در آن خاطره سلحشوری ها و مقاومت‌های جانانه مردم در مقابل دشمنان اسلام در آینه تاریخ تلؤلؤ می یابد.

۳۱ شهریورماه یادآور روزی است که بغض و کینه استکبار جهانی نسبت به انقلاب اسلامی نوپای ایران ترکید و در آخرین روز شهریور ماه سال ۵۹ وقتی قوای اشغالگر رژیم بعثی عراق با پشتیبانی استکبار جهانی با هدف جداسازی خوزستان ودر نهایت فروپاشی نظام و انقلاب به این دیار یورش بردند و مردم قهرمان این سرزمین با تبعیت و پیروی از مرجع عالیقدر خویش در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کرده و شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام کردند.

واینک در روزگاری که ایران اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت چونان از ثبات و آرامش و امنیت در منطقه و جهان با توجه به شرایط حساس بین المللی و منطقه لازم است با تقویت بصیرت افزایی و دشمن شناسی و دشمن ستیزی تا رسیدن به کلیه اهداف جمهوری اسلامی ایران و بر افراشته شدن پرچم لا اله الا الله در سراسر جهان در مقابل فتنه گری شیاطین بزرگ مقاومت کرده و تمامی دسیسه های دشمنان را نقش برآب خواهند کرد.

و اما یادمان نرفته که جنگ پایان یافته اما دشمنی ها همچنان باقی است و تنها میدان نبرد تغییر یافته است.»