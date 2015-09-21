مقاومت مردم در دفاع مقدس موجب زانو زدن دشمن و عزت امت اسلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر عطاء‌الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سی و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پس از سلام و صلوات به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)

با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و روح پر فتوح امام راحل و با اهداء سلام به فرماندهی معظم کل قوا

سلام خدا به دلاورمردان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران و تمامی آنانی که در آزمون عهد به ولایت، وفادار ماندند و در راه صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سر و جان دادند.

هفته دفاع مقدس بیانگر خاطره های بیاد ماندنی از حماسه و دلاوری های مردم و رزمندگان اسلام در حفظ دستاوردها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. مقاومت جانانه مردم در طی هشت سال دفاع همه جانبه و تحمل سختی ها در مقابل هجوم دشمن متجاوز، موجب شد تا شاهد به زانو درآمدن دشمنان و عزت و سرافرازی امت مسلمان و استحکام حکومت ولایی و تمامیت ارضی کشور و حصول خودباوری در عرصه دانش، پژوهش، فناوری و نیل به اهداف بلند در سازندگی ایران اسلامی گردد.

بی گمان منشا این پیروزی ها و موفقیت ها تبلور روح ایمان و وحدت در رزمندگان اسلام و در پرتو توجهات حق تعالی بوده است.سی و پنجمین سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور ایامی است که دشمن بعثی با وجود حمایت های استکبار جهانی در نبردی نابرابر قصد حذف انقلاب نوپا و شکوهمند ایران اسلامی را داشت اما با نصرت و یاری الهی و رهبری پیامبرگونه امام راحلمان و رشادت، ایثار و مقاومت فرزندان خداجوی این مرز و بوم اندیشه پلید و شوم ستیزه جویان و تجاوزگران را زدود و محو کرد و اذهان مردم دنیا را در حقانیت امت قهرمان ایران اسلامی اثبات نمود.

این ایام که با روز عرفه و عید سعید قربان و همچنین ولادت با سعادت امام موسی کاظم (علیه‌السلام)، تقارن یافته بر معنویت آن افزوده است.

اینک و به فضل الهی همان ارتشیانی که با خلق صحنه های ناب همراهی و همدلی با حضرت امام (ره) و مردم در دوران انقلاب و با خلق حماسه های ایثار و شهادت درصحنه های رزم دفاع مقدس، دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشتند، با تکیه بر بصیرت جوانان مومن و متعهد و ولایتمدار ایران اسلامی ادامه دهنده این راه خواهند بود و ضمن تأکید بر آمادگی روحی و رزمی و ارتقا و گسترش سطح کیفی و کمی سامانه های دفاعی، تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا همچون گذشته حضوری گسترده و موثر در تمامی مرحله های سازندگی کشور و مقابله با تهدیدات را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

اینجانب ضمن تبریک اعیاد و هفته بزرگداشت دفاع مقدس به تمام همسنگرانم، به ویژه فرماندهان و کارکنان حماسه ساز و غیور ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران‌، یاد و خاطره این ایام را با عنوان «ما می توانیم با همدلی و همزبانی» گرامی می‌دارم و به روح پرفتوح امام شهیدان و شهدای والامقام انقلاب و جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای گلگون کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهدای عملیات افتخار آمیز ثامن الائمه (ع) و فرماندهان شهید که جان بر سر بیعت و پیمان گذاشتند تا به مدد خداوند،حافظ کیان نظام مقدس اسلامی و منتظران حضرتش باشند درود می فرستم و عزت عظمت بیش از پیش کشور عزیزمان را در پرتو عنایات یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر(عج) و فرماندهی مدبرانه و دوراندیشانه نایب برحق آن حضرت، فرماندهی معظم کل قوا،حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد عطاءالله صالحی