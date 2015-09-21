به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران حجت‌الاسلام والمسلمین جمشیدی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ابقا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جمشیدی از ابتدای تشکیل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران جانشین آیت‌الله شرعی بنیانگذار مدیر سابق این نهاد بوده است و از سال ۸۹ به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور منصوب شد.

وی عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات و عضویت در هیات امنا، هیات مدیره و نمایندگی حوزه‌های علمیه در نهادهای مختلفی را نیز در کارنامه خود دارد.