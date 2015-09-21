مقابل تراکتور هم غایب خواهم بود/ مصدومیتم جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کفشگری در رابطه با مصدومیتش پیش از دیدار با ملوان گفت: هنگام گرم کردن در حال استارت زدن بودم که ناگهان پشت پایم گرفت. قرار است امروز بررسی کامل‌تری توسط کادر پزشکی انجام شود اما خودم احساس می‌کنم موضوع جدی است و در بازی بعد هم نیستم. البته اسمش را بدشانسی نمی‌گذارم. آسیب‌دیدگی هم بخشی از فوتبال است، می‌توانست بدتر از این باشد. وجدانم راحت است که سالم زندگی می‌کنم و سهل‌انگاری نکردم. کم نمی‌آورم و حتما با قدرت بر می‌گردم. باز خدا را شکر که تیم پیروز شد، بعد از برد تیم ناراحتی من هم از بین رفت.

وی در رابطه با مصدومیت پر تعداد بازیکنان در بازی برابر تراکتور اظهار داشت: امیدوارم از بچه‌های مصدوم نفراتی به بازی بعدی برسند، البته در تیم ما واقعا اینطور است که فاصله بین بچه‌ها زیاد نیست. نگرانی عمده ما هم به جام حذفی بر می‌گردد. به هر حال سوشا مکانی و مهدی طارمی را نداریم. طارمی الان خیلی آماده شده و خودش یک تیم است اما به عنوان مثال بازیکن دیگری مثل علی علیپور داریم که او هم خیلی خوب است. هر چند کمتر بازی کرد ولی هر وقت در زمین حاضر بود تاثیر خیلی خوبی گذاشت و کاری کرد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس افزود: تعطیلی لیگ، یک مقدار به ما ضربه زد و آن روند قبلی را قطع کرد. ما قبل از تعطیلات شاید نتیجه نمی‌گرفتیم اما در تمام بازی‌ها سرتر از حریفان بودیم. در بازی‌هایی که برابر ذوب آهن و فولاد انجام دادیم در اوج بودیم ولی دیروز شاید آنطور که خودمان انتظار داشتیم نبودیم اما نتیجه گرفتیم. این پیروزی از نظر روحی و روانی خیلی خوب بود. به هر حال استرس زیادی داشتیم و تیم ما چند پیروزی پیاپی نیاز دارد تا اعتماد به نفس و آرامش لازم را پیدا کند.

کفشگری در پاسخ به این پرسش که پرسپولیس دیگر مانند بازی‌های اخیر نمایش چندان خوبی ندارد، اظهار داشت: همانطور که گفتم یک بخش کار مربوط به همین تعطیلی می‌شد. بالاخره استرس هم روی روح و روان و تمرکز تاثیر می‌گذارد. اگر این فشارها نباشد راحت‌تر تصمیم‌گیری می‌کنیم. برانکو مربی بزرگ و کارش ستودنی است. او در این مدت هیچگاه نیامد تقصیرها را به گردن بازیکن بیندازد.

وی گفت: این فشار‌ها مرتب مسیرش را عوض نکرد و حرفه‌ای‌گری خود را به شکل‌های مختلف نشان داده است. مطمئن باشید با کسب چند پیروزی هیچ تیمی جلودار ما نخواهد بود. این حرف را از روی احساسات و غرور نمی‌گویم بلکه واقعیت تیم ما است. متاسفانه در این فصل به طور مرتب مشکلاتی داشتیم. مثلا دیر اضافه شدن بعضی نفرات که بالانس بدنی تیم را خراب کرد. بعد هم با محرومیت و مصدومیت روبرو بودیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اینکه تیم‌های اصفهانی محافظت می‌شوند و این شایعه با اخراج طارمی و مکانی در آستانه دیدار احتمالی پرسپولیس برابر ذوب‌آهن در جام حذفی، اظهار کرد: این مساله به قدری برای من عجیب است که نمی‌توانم آن را باور کنم. یعنی با وجود تمام مسائلی که روی می‌دهد، نمی‌خواهم آن را باور کنم. چون اگر اینطور باشد واقعا انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند. من هنوز با خودم کلنجار می‌روم و این مسائل را باور نکرده‌ام. یکسری اتفاقات روی می‌دهد که باور و فکر شما را به این سمت، سوق می‌دهد ولی ترجیح می‌دهم همه آنها را نادیده بگیرم.

وی افزود: با خودم می‌گویم، مگر ممکن است کسانی پیدا شوند که برای چنین کاری برنامه‌ریزی کنند؟ مگر می‌شود احساسات و حق 40 میلیون نفر را نادیده گرفت و کاری کرد که پرسپولیس نتیجه نگیرد؟ هر چند هر اتفاقی روی می‌دهد علیه این باور است ولی این سوالات باعث می‌شود با خودم بگویم نه، حتما همه اینها، اتفاقی است. اصلا در فکر من نمی‌گنجد یک داور بخواهد به عمد کاری کند که یک تیم مثلا بازی را واگذار کند یا برای دیدار بعدی خود تضعیف شود.

کفشگری همچنین گفت: اگر یک روز به این باور برسم که اشتباه می‌کردم باید به حال فوتبال گریه کرد. من دوست ندارم به کسی چنین تهمتی بزنم. چون اگر یک روز چنین باشد، آن روز باید فوتبال را جمع کرد. اصلا چطور ممکن است کسی حق 40 میلیون نفر هوادار را ناحق کند و یک جایی در زندگی خود تاوان ندهد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که ترجیح می‌دهد پرسپولیس با کدام تیم در مرحله بعدی از جام حذفی روبه‌رو شود؟ تصریح‌کرد: ما در بازی قبل ذوب آهن را اسیر خودمان کرده بودیم ولی آنها روی دو موقعیت دو گل زدند. از نظر فنی سوار بازی بودیم، پس اینطور نیست که از این جهت نگران باشیم. حتی به خاطر آنکه یحیی گل محمدی را دوست دارم و برای جبران بازی قبل، دوست دارم ذوب آهن بالا بیاید.