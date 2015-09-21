سرمربی استرالیا: با اعتماد به نفس بالا برابر ایران بازی کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرترو سانتیلی در نشست خبری پس از بازی برابر ایران در جمع خبرنگاران گفت: بالاخره ما یک کنفرانس خبری با لبخند داریم چرا که در این مسابقات خنده‌های زیادی نداشتیم. امروز یک فرصت بزرگ برای ما و بازیکنان جوان مان بود و من بخاطر اعتماد به نفسی که داشتند احساس غرور دارم.

وی ادامه داد: ما نشان دادیم که چقدر می توان اعتماد به نفس خود را تغییر دهید اگر شما برنده ست نخست یک بازی مهم باشید. ما ست نخست را بردیم و بازیکنان به گونه ای بازی کردند که پیشتر از آنها در اینجا ندیده بودیم. این یک بخش مهم از والیبال است که در سه بازی آخر خود از دست داده بودیم. ما اعتماد به نفس خود را افزایش دادیم و بهتر بازی کردیم.

سرمربی تیم ملی استرالیا ادامه داد: امروز برای ما یک گام بزرگ بود زیرا ما فقط بازی نکردیم بلکه خوب بازی کردیم و یک تیم مهم را شکست دادیم. بیشتر بازیکنان تیم ما جوان هستند و این یک گام بزرگ برای آنها بود چرا که بیشتر آنها برای اولین بار است که چنین تورنمنتی را تجربه می کنند. گاهی اوقات آنها از رویارویی با روسیه و لهستان وحشت داشتند اما ما در طول این رقابتها چیزهایی یاد گرفتیم و تیم ما بهتر بازی می کند.

سانتیلی در پایان افزود: این بازی برای ما اهمیت زیادی داشت چرا که این تلقی را در ما بوجود می آورد که پیشرفت کردیم.