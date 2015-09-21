به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله افخمیراد در دیدار با «مارتین فندن برگ» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هلند با اشاره به روند مبادلات تجاری دو کشور در سالهای گذشته، گفت: تجارت غیرنفتی ایران و هلند در سال ۱۳۹۳ کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار گزارش شد در حالی که ۸ سال قبل این رقم دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.
وی با تاکید بر اینکه سوابق دو کشور از فراهم بودن زمینههای گسترده همکاری حکایت دارد، خاطرنشان کرد: آمادهایم تا موانع پیش رو را برطرف کنیم و میزان مناسبات تجاری را به اندازه درخور دو کشور نزدیک کنیم.
افخمیراد با اشاره به شرایط پس از رفع تحریم ایران، اظهارداشت: انتظار میرود سهم سرمایهگذاری کشورهای اروپایی در ایران پساتحریم روند صعودی به خود بگیرد، بنابراین تقاضا دارم این مسئله مورد بررسی هلند قرار بگیرد و حضور سرمایهگذاران هلندی در ایران تسهیل شود.
وی تاکید کرد: شرکتهای هلندی میتوانند در کشور ما سرمایهگذاری کنند و ما از این موضوع استقبال میکنیم، ضمن اینکه حضور شرکتهای هلندی در ایران به نفع هر دو کشور است، زیرا طرف هلندی نهتنها میتواند بازار ایران را پوشش دهد بلکه به بازار کشورهای منطقه نیز دسترسی خواهد داشت.
افخمیراد با اشاره به سفر هیات تجاری هلندی به ایران در آذرماه، تصریح کرد: ما تمایل داریم زمینه فعالیت این شرکتها شناسایی شود و از این طریق بتوانیم ملاقاتهایی را برای این هیات تجاری با بخش خصوصی ایران ترتیب دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان از طرف هلندی خود خواست به منظور افزایش حجم تجارت خارجی دو کشور نقشه راهی تدوین و بر اساس آن حرکتهای بعدی هدفگذاری شود.
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