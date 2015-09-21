شاکله گزارش نهایی کمیسیون برجام تدوین شد/احتمال ارائه طرح فوریتی

منصور حقیقت‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون برجام گفت: در جلسه امروز شاکله اولیه گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس تدوین شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کیفیت تدوین گزارش صحن بر اساس اظهارات میهمانان مختلف کمیسیون طی هفته‌های اخیر، گفت: از صحبت‌های کسانی که به کمیسیون گزارش ارائه دادند استفاده نشده، بلکه گزارش کمیسیون حاصل جمع‌بندی اعضای کمیسیون نسبت به برجام است.

وی با بیان اینکه چندین جلسه بررسی گزارش نهایی کمیسیون طول خواهد کشید، گفت: تا هفته اول مهرماه گزارش به مجلس ارائه می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برجام در خصوص نحوه ارائه گزارش به مجلس گفت: ممکن است با اجماع نمایندگان، این گزارش به صورت طرح در صحن علنی مطرح شده و رای‌گیری شود.