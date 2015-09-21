به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی اظهار کرد: استراتژی دفاع مقدس برگرفته از عاشورا است بنابراین باید همانند عاشورا هر سال یک حماسه جدید از آن شناخته شود.

وی بیان کرد: در همین راستا پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس به گونه ای طراحی شده‌اند که در کنار ابزار و ادوات جنگی، ابزارهای دیجیتالی در آن راه اندازی شوند تا هر سال یک موضوع جدید از دفاع مقدس مطرح شود.

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه بخشی از این پارک‌های فرهنگی ملی هستند، عنوان داشت: در این پارک‌ها نقش انقلاب اسلامی در دفاع مقدس دیده شده و بخشی دیگر تنها به حوزه دفاع مقدس اختصاص دارد.

نامی به نقش پر اهیمت خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: مردم این استان در کنار ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان به دلیل اینکه توانسته‌اند به گونه‌ای زندگی کنند که خودشان تامین کننده امنیت استان باشند از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

تکمیل پارک فرهنگی دفاع مقدس خراسان جنوبی نیازمند ۲۲ میلیارد اعتبار

وی ادامه داد: به همین دلیل پارک فرهنگی دفاع مقدس این استان در سطح ملی دیده شده است.

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه این پارک‌ها در دو بخش ساختمان و محتوا با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد، بیان داشت: در بخش محتوا نقش رزمندگان استان تعریف شده که بسیاری از آن‌ها ثبت و ضبط شده است.

نامی اضافه کرد: علاوه بر این در بخش محتوا نقش سپاه انصارالرضا (ع) و نقش مردم در پشتیبانی از دفاع مقدس در این بخش خیلی دیده شده است.

وی، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل از پارک فرهنگی دفاع مقدس خراسان جنوبی را ۲۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون برای اجرای این پروژه ۱۳ میلیارد تومان اختصاص یافته اما چون طراحی آن انجام نشده بود هنوز تخصیص نیافته است.

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: در همین راستا در سال گذشته طرح‌های مختلف ارائه و از بین آن‌ها بهترین‌ها انتخاب شد.

نامی با بیان اینکه بهترین و مهم‌ترین عملیات‌ها را در دوران هشت سال دفاع مقدس انجام داده‌ایم، بیان داشت: آنچه که از پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس انتظار داریم این است که از این تجارب برای آینده استفاده کنیم.

وی به برنامه‌های امسال این بنیاد در هفته دفاع مقدس امسال اشاره کرد و افزود: امسال حرکت جدیدی برای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شروع شده است.

همه پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس کشور تا سال ۹۷ به نتیجه می‌رسد

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، طرح بهشت خاطره گویی و کتابخوانی را از جمله برنامه‌های امسال برشمرد و گفت: تلاش خواهیم کرد که جوانان در جریان کار بزرگی که در دوران دفاع مقدس انجام شد، قرار بگیرند.

نامی در ارتباط با وضعیت پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس در کشور نیز گفت: در حال حاضر پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس حدود ۶۴ درصد از استان‌های کشور بین ۷۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اضافه کرد: همچنین هم اکنون پارک‌های فرهنگی هشت استان تکمیل و ۱۰ تا ۱۲ درصد نیز زمین مورد نیاز را گرفته‌اند.

قائم مقام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان داشت: پیش بینی می‌شود که همه پارک‌های فرهنگی دفاع مقدس کشور تا سال ۹۷ به نتیجه برسد.

به گفته نامی تا سال ۹۷ تمامی استان های کشور دارای پارک فرهنگی دفاع مقدس می‌شود.