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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۹

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

جشن و پایکوبی استرالیایی‌ها در رختکن پس از پیروزی برابر ایران

جشن و پایکوبی استرالیایی‌ها در رختکن پس از پیروزی برابر ایران

اعضای تیم ملی والیبال استرالیا بعد از پیروزی برابر ایران در رختکن به جشن و پایکوبی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در ادامه دیدارهای خود در جام جهانی ژاپن بعد از ظهر امروز دوشنبه مقابل استرالیا به میدان رفت و با ارایه یک بازی انتقاد آمیز در سه ست متوالی برابر این تیم مغلوب شد.

تیم استرالیا که توماس ادگار، سرشناس ترین بازیکن خود را هم مقابل ایران در ترکیب نداشت در اکثر بخش‌ها خوب ظاهر شد و نتیجه شگفت انگیزی را رقم زد. بازیکنان این تیم که بعد از بازی برابر ایران شادمانی زیادی کرده بودند، در رختکن تیم خود نیز جشن گرفتند و به پایکوبی پرداختند.

تیم ایران فردا سه شنبه ساعت ۸:۴۰ صبح برابر کانادا به میدان می‌رود.

کد مطلب 2921240

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