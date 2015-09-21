به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از بازی با نفت و گار مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران اردبیل افزود: بعد از این نیز شاهد فراز و فرودهای تیم های حاضر در لیگ از جمله شهرداری اردبیل خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ریتم مسابقات در لیگ یک اصلا ضعیف نبوده و سخت است، عنوان کرد: همه تیم های حاضر در لیگ امسال نتایج و بازی های پرنوسانی داشتند، برد، باخت و تساوی تمام تیمها را در هفته های اخیر شاهد بودیم اینها نشان می دهد که کار در این لیگ چقدر سخت است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل بیان داشت: به غیر از تیم پیکان که تاحدودی از سایر تیم ها جدا شده با جدول نزدیک و پیچیده ای روبرو هستیم، تیمها یک نوع و با امتیازات فشرده کار را دنبال می کنند، اما اعتقاد دارم که از نیم فصل اول به بعد شکاف اصلی در جدول ایجاد خواهد شد. در این شرایط روی هر بازی تمرکز داریم.

وی با این حال ضمن مثبت خواندن شرایط و وضعیت تیم در مقایسه با هفته‌های اخیر افزود: این تیم قطعا در هفته های آینده و به لحاظ کیفی حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

ربیعی تیم نفت و گاز مسجد سلیمان را جزو تیم های لیگ برتری و باسابقه درخشان در سال های گذشته خواند و تصریح کرد: این تیم چزو تیم های خوب و گردن کلفتی است که با سقوط از لیگ برتر در سال گذشته توانسته نیمی از بازیکنان خود را حفظ کند که همین امر به کیفیت بازی این تیم کمک می کند.

وی با اشاره به حضور بازیکنان محروم تیم شهرداری در بازی مقابل نفت و گاز مسجد سلیمان تاکید کرد: با این حال چند بازیکن مصدوم داریم، از جمله مهدی واثق که با تلاش کادر پزشکی سعی می شود به بازی فردا برسد.

فقط به دنبال سه امتیاز بازی خانگی هستیم

ربیعی در پاسخ به این سئوال که آیا محکوم به برد هستید، بیان داشت: محکومیتی وجود ندارد، اما به دنبال سه امتیاز این بازی خانگی هستیم چنانچه در بازی های قبلی نیز به دنبال امتیازات کامل بودیم، اما برخی شرایط به گونه ای رقم خورد که این مهم محقق نشد.

وی با بیان اینکه به همراه مجموعه تیم تلاش می کنیم بهترین نتایج را بگیریم، یادآور شد: باخت تیم به عهده سرمربی تیم است و من نیز باختم را توجیح نمی کنم، اما وقتی پس از پایان بازی از من در مورد داوری سئوال می شود و من با اتفاقاتی که در زمین و به ضرر تیمم افتاده اعلام می کنم که داوریها خوب نیست و تاثیرگذار بوده، هرگز نباید فکر کرد که این توجیه باخت است.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت عدم نتیجه گیری تیم شهرداری در سه هفته اخیر اضافه کرد: در بازی بوشهر شرایط آب و هوایی طبیعی نبود که همین امر روی بازی تیم شهرداری و حتی ایرانجوان تاثیرگذار بود، در بازی با فجر نیز که به تساوی رسیدیم همه دیدند که اتفاقات خوبی در داخل زمین و در بحث داوری رقم نخورد و تیم ما متضرر شد.

وی در زمینه استفاده از تک مهاجم در بازی های گذشته ادامه داد: سیستم بازی ما نیز براساس شرح وظایف و نیز شناختی که از تیم های مقابل داریم تغییر می کند، ممکن است در یک بازی با یک مهاجم وارد میدان شویم اما شرایط بازی بگونه ای باشد که سیستم خود را تغییر داده و بازی متفاوتی را در دستور کار قرار دهیم.

برخی منتقد با وجدان نیستند

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به انتقاداتی که در هفته های اخیر از نتایج تیم شهرداری شده است، افزود: من جبهه گیری نمی کنم و در عین حال از انتقاد سازنده استقبال می کنم این انتقادات به ما کمک می کند، اما تاکید دارم که برای نتیجه گیری این تیم باید صبر و حوصله بخرج داد، ضمن اینکه حتی مربیان و تیم های بزرگ نیز در مقاطعی نتایج خوب نمی گیرند.

وی با بیان اینکه در سال های قبل با این تیم نتایج چشمگیر و قهرمانی کشور در لیگ دسته دو را کسب کرده ام، تصریح کرد: برای این تیم خیلی تعصب دارم چون علاقه قلبی و شدید به هواداران و مردم اردبیل دارم، ضمن اینکه آنقدر مردم به ما لطف دارند که ما را مجاب می کند با تمام عشق و علاقه کار کنیم، شاید هر تیمی بود اینقدر برای آن تعصب نداشتم.

ربیعی با بیان اینکه باید رشد و نمو فوتبال اردبیل را در این چند سال قضاوت کنیم، یادآور شد: من تلاش زیادی برای موفقیت و کسب جایگاه فعلی این تیم داشته و برای آن و مردم اردبیل فخرآفرینی کرده ام.

وی ادامه داد: اما افرادی هستند که حتی اگر تیم شهرداری را به لیگ آسیا ببرم باز هم انتقاد و تخریب خواهند کرد، اینها منتقد با وجدان نیستند. ولی باید تاکید کنم که اینها مهم نیست