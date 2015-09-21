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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل تاکید کرد؛

اولیاء لباس فرم دانش آموزان را از تولیدکنندگان معتبر تهیه کنند

اولیاء لباس فرم دانش آموزان را از تولیدکنندگان معتبر تهیه کنند

اردبیل- مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ضروری است اولیای دانش آموزان لباس فرم مدارس را از تولید کنندگان معتبر تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های جشن شکوفه ها در مدارس اردبیل تاکید کرد: لباس فرم با هدف نظم و انضباط دانش آموزان در تمامی مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه استان تهیه می شود.

وی افزود: پیش از این لباس فرم ویژه دانش آموزان دختر بود که طی سال های اخیر برای دانش آموزان پسر نیز تهیه می شود و با استقبال قابل توجهی از سوی والدین و دانش آموزان همراه بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید به حمایت از تولید ملی در اجرای طرح لباس فرم مدارس، ادامه داد: در این راستا از سازمان صنعت و معدن خواستیم تا واحدهای برخوردار از مجوز فعالیت را به ما معرفی کنند.

به گفته سپهری این واحدها به مدارس اطلاع رسانی شده است و با این وجود تاکید می شود که لباس فرم از تولید کنندگان معتبر تهیه شود.

وی توجه به رنگ و جنس پارچه و راحتی دانش آموز را مولفه های مورد تاکید در تهیه لباس فرم دانست و افزود: لازم است در تمامی این مولفه ها به استاندارد لباس توجه شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان استفاده از رنگ های مناسب و نشاط آفرین را برای دانش آموزان ابتدایی خاطر نشان کرد و متذکر شد: به ویژه برای این مهم برای پیش دبستانی ها باید مورد توجه باشد.

وی از برگزاری جشن شکوفه ها در ۳۱ شهریور ماه همراه خبر داد و تاکید کرد: این جشن ویژه دانش آموزان ابتدایی استان در مدارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2921251
محمد میرزایی ناطق

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