۸میلیون تن گندم در کشور تولید شد/واریز طلب کشاورزان تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور عیدی وندی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان به اوضاع نابسامان شرکت بازرگانی دولتی در سال های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت در شرایطی قرار داشت که میزان ذخیره گندم در برخی استان های کشور از جمله سیستان به تعداد انگشت های دست رسیده بود.

ذخیره گندم در کشور به هفت ماه رسید

وی با بیان اینکه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رئیس جمهور دستور داد میزان ذخیره گندم باید به شش ماه برسد، عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور با پنج میلیون تن ذخیره گندم از سال ۹۳ به سال ۹۴ ورود پیدا کردیم.

مشاور و مدیرکل حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید داخلی گندم تا این تاریخ را حدود هشت میلیون و ۴۰ هزار تن خواند و افزود: در حال حاضر میزان ذخیره گندم در کشور به بیش از هفت ماه رسیده است.

عیدی وندی با اشاره به اینکه امسال رکورد جدیدی در بحث پرداخت وجه به گندم کاران ثبت شد، عنوان کرد: پول گندم گندم کاران امسال به بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی از جانب دولت از همه کشاورزان گندم کاری که هنوز موفق به گرفتن طلب خود نشده اند پوزش خواست و افزود: به همه کشاورزان قول داده خواهد شد تا پایان هفته باقیمانده طلب آن ها واریز شود.

مشاور و مدیرکل حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی به دایر شدن بیش از هزار و ۱۵ مرکز خرید گندم در سطح کشور اشاره کرد و گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار محموله گندم به مراکز خرید تحویل داده شد و می توان گفت ۳۱ استان کشور درگیر خرید تضمینی گندم بودند.

لرستان دارای همه ویژگی های یک نظام کشاورزی خوب است

عیدی وندی استان لرستان را از لحاظ تولید گندم غنی دانست و افزود: سه عامل و ویژگی اصلی در نظام کشاورزی وجود دارد که استان لرستان از همه این ویژگی ها برخوردار است.

وی وجود نیروی انسانی ماهر، آب و هوای مساعد برای کشاورزی و وجود ماشین آلات مناسب را سه فاکتور اساسی برای افزایش میزان تولیدات کشاورزی یک منطقه را ضروری دانست و اضافه کرد: استان لرستان با داشتن آب و خاک حاصلخیز و نیروی انسانی خوب از این ویژگی ها برخوردار است و ماشین آلات کشاورزی این استان نیز مکانیزه شده اند.

مشاور و مدیرکل حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی به وظایف اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد و گفت: این شرکت وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت را به ویژه در کالاهای اساسی و استراتژیک بر عهده داشته و همچنین تهیه، جمع آوری، انبار و توزیع کالاها از دیگر وظایف این شرکت است.

عیدی وندی افزود: به موجب قانونی که توسط مجلس تصویب شد شرکت های زیرگروه شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی محول شدند همچنین شرکت مادر به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته برای اولین بار در تاریخ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مجمع عمومی برگزار شد و دو روز پیش نیز مجمع عمومی سال جدید برگزار شد یعنی برای اولین بار مجمع این شرکت قبل از تاریخ مشخص وزارت خانه برگزار شد.

مشاور و مدیرکل حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای اولین بار توانستیم حساب های بین شرکت مادر و شرکت های تحت پوشش خود را از ۳۱ استان به دو استان برسانیم که این یک کار بی نظیر است.

عیدی وندی با بیان اینکه تکریم افراد و نگه داشتن حرمت آن ها باید در سر لوحه کار مدیران دولت تدبیر و امید قرار گیرد، عنوان کرد: از سرپرست جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان درخواست می شود دنبال مسائل حاشیه ای نبوده همچنین تفکرات سیاسی را کنار گذاشته و از تجربیات مدیرعامل قبلی این شرکت کمک بگیرد.