به گزارش خبرنگار مهر، گری لوئیس ظهر امروز در نشست سفیران کشورهای اروپایی و نماینده سازمان ملل در فرمانداری شادگان اظهار کرد: در اواخر سن ۲۰ سالگی، شنیدن کلماتی مثل خرمشهر، شلمچه و سرشت اثر عمیقی روی من میگذاشت.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عنوان کرد: بیشک تمام ایرانیان بر اثر جنگ تحمیلی، پدر، همسر، فرزند و یا عزیزی را از دست دادهاند. در نزدیکی همین مکانی که اکنون نشستهاید یک جنگ بزرگ رخ داده و خاطره تلخ این اتفاق در ذهن خیلیها هنوز مانده است.
لوئیس تصریح کرد: هچنین خیلی از افرادی که با سلاحهای شیمیایی آسیب دیدهاند هنوز در بین ما باقی ماندهاند. من بسیاری از این زنان و مردان رنج کشیده را مشاهده کرده و داستان آنها را شنیدهام. بنابراین تا حدی درد و رنج آنها که در جنگ آسیب دیدند یا کسی را از دست دادهاند را درک میکنم به همین دلیل، در اولین روز سالگرد آغاز جنگ را در کنار ایرانیانی که بیش از همه از این جنگ آسیب دیدند؛ حضور یافتم.
لوئیس تصریح کرد: اکنون ۳۵ سال از آن زمان گذشته ولی امروز با خطر جدیدی مواجه هستیم. خطری که از سوی محیط زیست عصبی ما را تهدید میکند. البته اثرات تغییرات اقلیمی را انکار نمیکنم ولی باید قبول کنیم که کارهایی که ما و یا دیگران در سایر کشورها انجام میدهیم به شدت در محیط زیست تاثیر منفی میگذارد.
وی عنوان کرد: در دو و نیم سالی که افتخار زندگی در این سرزمین زیبا را داشتم؛ مکانهای زیادی را مشاهده کردهام. در این مکانها دیدم که هموطنان شما چگونه با عواقب این خطرات زیست محیطی که معیشت آنها را تهدید میکند؛ دست و پنجه نرم میکنند.
لوئیس با بیان اینکه دو مورد از این خطرات زیست محیطی را در دریاچه ارومیه و تالاب هامون دیدم، گفت: جوامع بین الملل در حال تلاش برای ارائه راهکارهای لازم به منظور حل این مشکلات هستند اما هرگز نباید فراموش کرد که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و به این دلیل است که در ۱۰ سال گذشته با همکاری دولت ایران، سعی کردیم تا راهکاری را برای حل مشکلات تالاب شادگان به دست بیاوریم.
نماینده مقیم سازمان ملل در تهران اظهارکرد: برنامه حفاظت از تالاب شادگان، کلید حل مشکلات این تالاب است. این برنامه همانگونه که جوامع مردمی و سازمانهای مردمی غیردولتی را درگیر میکند، مسئولان مختلف را هم درگیر خود میکند.
لوئیس افزود: در این برنامه، راههایی برای افزایش بهره وری اقتصادی و در عین حفاظت از تالاب شادگان پیش بینی شده که به دنبال افزایش چنین راهکارهایی هستیم.
وی در خصوص صحبتهای نماینده سازمانهای مردم نهاد در این نشست مبنی بر ورود فاضلاب و پساب به تالاب شادگان نیز گفت: صحبتهای نماینده سازمانهای مردم نهاد مبنی بر ورود فاضلابهای صنعتی، زهاب نیشکر و پسابهای شیلات هم بسیار مورد توجه ما قرار گرفت. به دلیل اینکه برای تالاب شادگان اهمیت قائل هستیم از شرکای بین المللی خود دعوت کردهایم تا اگر میتوانند راه حلی را برای این مشکل ارائه کنند.
لوئیس تصریح کرد: امروز دیپلماتهای ارشدی را از کشورهای سوئد، نروژ، بلژیک و از استرالیا در خوزستان حضور پیدا کردند تا بتوانیم با همفکری آنها راهی برای حل مشکلات پیدا کنیم.
نماینده مقیم سازمان ملل در تهران در خصوص گفته یکی از افراد حاضر در جلسه که گفت این نشست فقط یک جلسه نباشد و خروجی موثری برای حفاظت از تالاب شادپگان داشته باشد نیز گفت: سال گذشته در خوزستان حضور پیدا کردم ولی این بار شرکای بین المللی خود را با خود همراه کردم و امیداریم بتوانیم با کمک هم کارهای موثری را انجام دهیم.
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