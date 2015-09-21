قاهره حملات نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «احمد ابوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز دوشنبه حملات اخیر نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی تجاوز آشکار به مقدسات مردم فلسطین است، توقف هرچه سریعتر این حملات را خواستار شد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر تأکید کرد که حملات نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی در تعارض آشکار با قوانین بین المللی است.

پیشتر نیز «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر نسبت به حملات مکرر صهیونیست ها به مسجدالاقصی واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرده بود.

وی در این زمینه ضمن هشدار درباره ادامه این حملات، تصریح کرده بود: اصرار بر ادامه چنین سیاستی، پیامدها و عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت.

السیسی تأکید کرده بود که هتک حرمت های روزمره به مسجدالاقصی نشان می دهد که تل آویو از پایبندی به قوانین بین المللی شانه خالی می کند.

رئیس جمهوری مصر همچنین ضمن دعوت از رژیم صهیونیستی به خویشتن داری، گفته بود: تل آویو نباید دست به اقداماتی بزند که در نهایت به خارج شدن اوضاع از کنترل بیانجامد.