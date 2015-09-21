جمع آوری ۲.۵میلیارد ریال کمک های مردمی در جشن عاطفه های کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده گفت: کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان سعادتی بزرگ است که مردم ما با دید بلندی که دارند همواره در زمان های مختلف نشان داده اند به همین منظور بار دیگر به منظور کمک به دانش آموزان بی بضاعت مردم شریف شهرستان کمک های نقدی وجنسی خود را جهت کمک به این دانش آموزان به صندوقهای ثابت و سیار کمیته امداد ریختند.

فروزنده بیان داشت: امسال نیز مردم خیر ،نیکوکار و نوعدوست شهرستان کهگیلویه با حضورچشمگیر خود در پایگاههای جشن عاطفه ها و با اهداءکمک های نقدی وجنسی ثابت نمودند که نسبت به همنوعان دینی خود بصورت عملی با احسان و نیکوکاری آشنا هستند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از آحاد مردم و تمامی امدادگران، نهاد ها و ادارات شهرستان که با این نهاد در برگزاری جشن عاطفه ها همکاری داشته اند، افزود: روند جمع آوری کمک های مردمی در مدارس هنوز ادامه خواهد داشت.

امرالله فروزنده اظهار داشت: امسال در جشن عاطفه‌ها دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شد که از این مبلغ دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کمک جنسی و مابقی نقدی بود.

فروزنده عنوان کرد: جشن عاطفه‌های امسال با شعار «مهر در انتظار همدلی» با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج و کمیته امداد برگزار شد.

وی گفت: تعداد ۱۶ هزار پاکت هدیه ‌در روزهای آغازین مهر در بین دانش‌آموزان این شهرستان توزیع می‌شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه بیان کرد: تمام تلاش خود را برای برگزاری همایش مدیران جهت کمک به نیازمندان به کار می‌بریم.

وی بابیان اینکه سه هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد کهگیلویه است، اظهار داشت: کمک‌ها و هدایای نقدی و جنسی جمع‌آوری شده در هر مدرسه بین دانش‌آموزان نیازمند همان مدرسه توزیع می‌شود.