به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی مهاجر بعدازظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه استان گلستان به انتقاد از فضاسازی شهری گرگان در ایام دفاع مقدس پرداخت و گفت: فضاسازی دفاع مقدس در سطح شهرستان گرگان تنها وظیفه سپاه و بسیج نیست و همه مسئولان شهری باید به آن اهمیت دهند.

سرهنگ مهاجر افزود: اسم شهدا برای نامگذاری کوچه ها و معابر شهری بهترین نام است زیرا آنها کسانی هستند که باارزش ترین سرمایه خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

وی با گلایه از نحوه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین در گلستان تصریح کرد: جای سوال است که چرا مسئولان به راحتی اجازه می دهند عده ای با گستاخی در جشنواره اقوام به حرکات ناشایست روی آورند.

وی خاطرنشان کرد: بسیجیان و خانواده شهدا از این موضوع گلایه مند هستند و ما آنها را به صبر توصیه می کنیم اما مسئولان بدانند که صبر این افراد نیز اندازه ای دارد.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان ادامه داد: مسئولانی که برای برنامه هایی همچون جشنواره اقوام و روز گرگان هزینه های بسیار زیادی انجام می دهند چرا برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس که با آموزه های دینی ما همخوانی دارد، کوتاهی می کنند؟

سرهنگ مهاجر بیان کرد: مسئولان بدانند که ما میراث دار شهدا هستیم و باید به این باور برسند که بدون تفکر جناحی در فضای شهری مدیریت کنند و تفکرات انقلابی پیاده شود.

وی خاطرنشان کرد: تشییع ۱۳ شهید غواص دست بسته حجت را بر مسئولان تمام کرده است و ما به عنوان مسئول باید بسیار دقت کنیم تا دشمن در وجود ما رخنه نکند و شرمنده شهدا نشویم.

وی در ادامه به ویژه برنامه های سپاه ناحیه گرگان در ایام دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس در مجموع ۳۴۳ برنامه با عناوین مختلف شامل پایگاهی و محله ای، حوزه ای و بخشی و شهرستانی اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان به رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ایثارگری، بصیرت مردم و اطاعت از رهبری رموز موفقیت ما بودند و اکنون نیز رمز نجات کشور هستند.

سرهنگ سیدعلی مهاجر تصریح کرد: جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و دفاع مقدس یکی از قدرت های بزرگ منطقه است و دفاع مقدس به همه امت های اسلامی تعلق دارد.