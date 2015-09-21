به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود در محل فرمانداری ویژه این شهر، از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پالایشگاه تا پایان مهر ماه سالجاری خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی پالایشگاه در مجموع برای ۴۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغال زایی خواهد شد.

وی افزود: روزانه ۵۰ تانکر از خلیج فارس، نفت مورد نیاز این پالایشگاه را تأمین می کنند تا پس از فرآوری محصولات آن به بازار عرضه شود.

ضرورت تشویق روستاییان برای حضور در طرح های مشارکتی و تعاونی

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به طرح های مشارکتی پیش بینی شده برای شهرستان ها تأکید کرد: باید در طرح های مشارکتی و تعاونی در روستاها اعتمادسازی شده و مدیرانی که در حوزه روستایی نیز فعالیت می کنند، مردم را به استفاده از این طرح ها تشویق کنند.

هاشمی افزود: با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی معاونت توسعه روستایی، حداقل ۵۰ سرپرست خانوار به صورت تعاونی می توانند در روستاهای غیرمرزی با سود سه درصد و در روستاهای مرزی بدون سود، با سه سال تنفس و چندین سال معافیت مالیاتی، تسهیلات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه ستادی در شهرستان برای این موضوع شکل گرفته است، اظهار داشت: تاکنون ۱۹ طرح به دست این ستاد رسیده که از این تعداد، چهار طرح مصوب شده است.

هاشمی همچنین تعامل با سرمایه گذاران را برای توسعه شهرستان بسیار مهم دانست و تأکید کرد: بانک ها باید در پرداخت اقساط واحدهای صنعتی سخت‌گیری نکرده و یاری و تعامل با آن ها را همواره مورد توجه قرار دهند.

امکانات دستگاه های اجرایی در اختیار ستاد غدیر خم قرار گیرد

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به نزدیکی عید غدیر خم، مشارکت در برنامه های ستاد غدیر را کاری ارزشمند، فرهنگی و دینی خواند و تأکید کرد: دستگاه های اجرایی برخی از امکانات خود را در اختیار این ستاد قرار داده و به بهتر برگزار شدن برنامه های این کاروان نمادین کمک کنند.

هاشمی با بیان این که در سال گذشته پیش بینی می شد چهار هزار نفر در این طرح مشارکت داشته باشند، گفت: خوشبختانه با استقبال ۱۲ هزار نفر مواجه شدیم و به همین دلیل امسال حضور ۱۵ هزار نفر پیش بینی شده است.

ضرورت حفظ آمادگی کامل اعضای ستاد دائمی تسهیلات سفر

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان شاهرود هچنین با اشاره به همکاری خوبی که در طول تابستان میان دستگاه های اجرایی در ساماندهی امور مربوط به این ستاد شکل گرفت، تأکید کرد: پایان تابستان به معنای اتمام سفرها نیست لذا اعضای این ستاد باید همواره در آمادگی کامل به سر ببرند.

هاشمی با ابراز رضایت از کاهش برخی اتفاقات نسبت به سال گذشته اضافه کرد: همه دستگاه های مرتبط در تمام این مدت تلاش کردند تا بستر مناسبی برای حضور مسافران و زائران حرم رضوی فراهم کنند.

وی افزود: مراجعه ماهیانه ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر به طور میانگین به اورژانس بیمارستان امام حسین در تابستان، نشان از سختی کار و تلاش بسیار در این حوزه دارد.

ضرورت توجه به سیره ائمه در ارتباط با دیگران

امام جمعه شهر بسطام نیز در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام محمد باقر (ع) گفت: باید در تمامی ارتباطات خود با اطرافیان، سیره ائمه را مورد توجه قرار دهیم.

حجت الاسلام سید علی رضوی نسب با اشاره به سخنی از امام محمد باقر (ع) به نقل از پدر بزرگوار ایشان بر لزوم نداشتن ارتباط دوستانه با پنج گروه از انسان ها تأکید کرد و اظهار داشت: هر انسانی در دوران زندگی خود ناچار به انتخاب دوست و هم نشین است و اگر این چند نکته را مدنظر خود قرار دهد هیچ گاه پشیمان نخواهد شد.

وی افزود: ایجاد رابطه دوستی و هم نشینی با انسان های دروغگو، فاسق، بخیل، نادان وکسانی که با نزدیکان خود قطع رابطه کرده اند، هیچ گاه توصیه نمی شود.

اقتدار امروز ما مدیون خون شهداست

فرمانده گروه پدافند هوایی ده محرم شاهرود نیز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس که یادآور رشادت ها و حماسه و ایثار ملتی با دست خالی است، گفت: هشت سال دفاع مقدس متعلق به قشر خاصی نبوده و همه نیروها از جمله ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان مخلص و بی ادعا و همچنین جهادگران در آن نقش دارند.

سردار عبدالرحیم ابراهیمیان افزود: اگر امروز شاهد حفظ استقلال، عزت و اقتدارنظام جمهوری اسلامی هستیم، مدیون خون پاک شهدا و کسانی است که شجاعانه با عشق، توکل به خدا و توسل به ائمه از مرزهای این خاک دفاع کردند.

وی افزود: آن زمان با دست خالی و با کمترین امکانات با دشمن جنگیدیم ولی به لطف خدا امروز پیشرفته ترین موشک ها با برد بسیار بالا را در اختیار داریم و همواره گوش به فرمان رهبر خود در حفظ کیان و استقلال این مرز و بوم خواهیم بود.

افزایش آمار پذیرش دانشجویان در دانشگاه پیام نور شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با بیان اینکه ۹ مرکز دانشگاه پیام نور در استان سمنان مستقر است، گفت: حدود ۴۰ درصد از پذیرفته شدگان امسال این استان در شاهرود مشغول به تحصیل هستند.

علی شاهینی این مسئله را عامل تفاوت شاهرود با دیگر مراکز دانست و خاطر نشان کرد: در حالی که همه مراکزعلمی و دانشگاهی کشور با مشکل کاهش آمار دانشجویان رو به رو هستند، دانشگاه پیام نور شاهرود نه تنها با کاهش مواجه نبوده بلکه درصد قابل ملاحظه ای نیز افزایش در جذب دانشجویان داشته است.

وی افزود: با وجود این که تعداد رشته های یکی از مراکز سطح استان دو برابر شاهرود است، پذیرش کمتری نسبت به ما دارد که اگر افزایش رشته های دانشگاهی برای شاهرود نیز میسر می شد، شاهد پذیرش بیش از ۵۰ درصدی دانشجویان بودیم.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود تعداد دانشجویان این مرکز را سه هزار نفر عنوان و تصریح کرد: این دانشگاه با ۳۰۰ نفر کارمند، عضو هیئت علمی واستاد مدعو تاکنون توانسته است هزاران دانشجو را وارد عرصه های علمی کشور کند و بخشی از آن ها هم اکنون مدیرانی موفق در جامعه هستند.

تفکیک آموزش و سنجش، مهم ترین ویژگی دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود مهم ترین ویژگی این دانشگاه را تفکیک آموزش و سنجش دانست و اظهار داشت: در این مجموعه، عدالت آموزشی به معنای واقعی تحقق پیدا می کند چرا که همه دانشجویان در همه رشته ها و در کل کشور از یک منبع برای تحصیل استفاده می کنند و دانشجویی که در تهران است با دانشجویی در دورترین نقطه کشور تفاوتی نخواهد داشت.

شاهینی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی تکمیلی و دکتری قبول می شوند، فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور هستند، گفت: اجباری نبودن حضور در کلاس ها از جمله مزیت های بزرگ این دانشگاه است.

وی در پایان، کمبود اعتبارات برای تکمیل پروژه ها، افزایش رشته های دانشگاهی و نداشتن استفاده کامل از نیروهای بومی را سه مشکل اساسی و مهم این دانشگاه عنوان کرد.