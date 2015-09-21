۹۷ درصد از دانش آموزان فارس ثبت نام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قجری ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: درحاضر تنها سه درصد از دانش آموزان فارس در مدارس ثبت نام نکرده اند که دلیل این بحث نیز تجدید شدن سال قبل و یا انتقال از شهرهای مختلف است.

وی ادامه داد: ۹۷ درصد از دانش آموزان استان فارس ثبت نام شدند که از صبح یک مهر ماه در مدارس حاضر خواهند شد.

دبیرپروژه مهر فارس افزود: ساماندهی نیروی انسانی مدارس نیز به طور ۱۰۰ درصد انجام شده در این راستا شش تا هفت درصد از معلمین نیز تقاضای انتقالی داشتند که ۳۰ درصد به طور قانونی انجام شد.

قجری تاکید کرد: کمبودها تنها در بحث معلمین ابتدایی است.

وی در خصوص پوشش تحصیلی در استان فارس نیز گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد از استان فارس تحت پوشش تحصیلی ابتدایی، ۹۷ درصد متوسطه اول و ۸۸ درصد تحت پوشش متوسط دوم قرار دارد.

دبیر پروژه مهر استان فارس ادامه داد: با توجه به تمامی مشکلات مالی پوشش تحصیلی استان فارس به خوبی انجام شده است.

قجری با اشاره به اینکه برای اولین بار برنامه ریزی راهبردی را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در استان فارس نداشتن برنامه ریزی در بحث متوسطه است که در این راستا نیز در سال جاری برنامه راهبردی را طراحی کرده ایم.

وی یادآور شد: برای اولین بار در کشور کتاب برنامه های راهبردی متوسطه فارس رونمایی شد که با استفاده از این استراتژی می توانیم شاهد موفقیت های آینده باشیم.