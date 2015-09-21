مشاور وزیر کشور در امور بانوان به یاسوج سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رحمان‌پور بعدازظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: فهیمه فرهمند‌پور مشاور وزیر کشور سه‌شنبه ۳۱ شهریور به شهر یاسوج سفر می‌کند.

وی بیان کرد: این سفر با هدف بررسی وضعیت مشکلات زنان کهگیلویه و بویراحمد انجام خواهد شد.

رحمان پور، بازدید از تعاونی زنان کارآفرین واقع در گلخانه فرودگاه، حضور در گلزار شهدا، دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دیدار با خانواده شهدا و بازدید از آموزشگاه فنی دخترانه یاسوج از برنامه‌های سفر مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده عنوان کرد.

وی اظهار داشت: دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد، حضور در نشست شورای اداری و برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه استان از دیگر برنامه‌های روز اول این سفر است.

وی همچنین حضور در آیین نمادین بازگشایی مدارس در دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان یاسوج، نشست با زنان کارآفرین و توانمند دستگاه‌های اجرایی، دیدار با آیت‌الله ملک‌حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان، بازدید از تعاونی تولیدی زنان در پاتاوه و بازدید از گلخانه گل رز کریک شهرستان دنا را برنامه‌های روز دوم سفر مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده به یاسوج اعلام کرد.