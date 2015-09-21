۴۰ درصد مدارس شهرستان سبزوار فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محرابی در گفت وگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه ۴۰ درصد از مدارس شهرستان سبزوار فرسوده شده است اظهارداشت: به لحاظ قدمت بالای برخی مدارس وهمچنین واقع شدن بناها در بافت فرسوده تعداد زیادی از این مدارس باید تخریب و بازسازی شود.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی بالغ بر چهار هزار دانش آموز به مقطع متوسطه اول اضافه خواهند شد افزود: در بحث ساماندهی فضای آموزشی مجبور خواهیم بود دو فضا را دوشیفته کنیم که نسبت به سالیان گذشته آمار بسیار پایینی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه طبق استاندارد کشور سرانه آموزشی برای دانش آموزان مقاطع متوسطه ۷ متر، راهنمایی ۵/۵ متر و ابتدايی۵/۴ متر است، اضافه کرد: به طور متوسط این سرانه در شهرستان سبزوار در مقاطع ابتدايی ۵/۲ متر و راهنمایی ۵/۳ متر است که متاسفانه این فضا در مدارس حاشیه ای این شهرستان به ۶۰ سانتیمتر نیز می رسد.

۲۰ درصد مدارس شهرستان سبزوارهوشمند سازی شده است

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان سبزوار همچنین از هوشمندسازی ۲۰ درصد مدارس این شهرستان خبر داد.

وی گفت: هوشمند سازی مدارس در تطابق باعصراطلاعات می باشد که انقلابي را در فرايند ياددهي ويادگيري ايجاد مي‌كند.

وی با تاکید بر اینکه در اعتبارات جاری و قانون ماده ۱۸۰ بیشترین اعتبارات در استان خراسان رضوی به آموزش و پرورش اختصاص یافته است، بیان کرد: رضایتمندی شغلی معلمان یکی از اموری است که در ۲ سال اخیر در دستور کار قرارگرفته است زیرا یکی از عوامل موثر در رشد و شکوفایی نیروی انسانی معلعان هستند.

وی با اشاره به پروژه مهر در سال تحصیلی ۹۴، اظهار کرد: روز اول مهر یک روز ملی است و اعتقاد داریم آموزش‌وپرورش نمونه ساختنی است و نه یافتنی و با برنامه‌ریزی می‌توان به یک آموزش‌وپرورش نمونه دست یافت.

وی با بیان اینکه خیرین بزرگترین حامی آموزش و پرورش در امر مدرسه سازی هستند، تصریح کرد: آموزش و پرورش همیشه نیازمند امرخداپسندانه خیرین مدرسه سازاست و نهاد آموزش و پرورش با حضور این خیران به ارزش های والا و مطلوبی راه می یابد.

معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه در بیشتر مدارس این شهرستان مرمت وبهسازی صورت گرفته است، یادآورشد: بالغ بر ۵ میلیارد ریال برای بهینه سازی مدارس این شهرستان هزینه شده است وهمچنین بهسازی مدارس نیز در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت .