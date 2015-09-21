مدارس شهرستان کلات نیازمند بازسازی و مقام سازی است

سید علی اصغر موسوی تبار در گفتگو با مهر خواستار توجه بیشتر به بازسازی و نوسازی مدارس قدیمی روستایی در این شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات این شهرستان در تلاش هستیم ادامه داد: همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی زنگ همدلی و امید در روستای عشایری شورستان کلات نواخته می شود.

وی گفت: در راستای طرح مهر رضوی، زنگ همدلی و امید در اول مهرماه سال جاری با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در مدرسه عشایری شهید ساعدی روستای شورستان از توابع بخش زاوین شهرستان کلات به صدا در می آید.

فرماندار شهرستان کلات گفت: در آینده نزدیک مدیر روستای مرزی قره تکین به بهره برداری می رسد و دانش آموزان این روستای مرزی از این فضای آموزشی بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد: شهرستان کلات حائز مقام دوم کشوری در زمینه ی الگوهای برتر تدریس و حائز مقام پنج برتر فرهنگی و آموزشی در استان است.

موسوی تبار افزود: در سال جاری سند بنیادین تحول آموزش و پرورش کامل می شود و از این حیث سال جاری برای آموزش و سالی متمایز از سال های قبل است.