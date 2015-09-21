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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

مدارس شهرستان کلات نیازمند بازسازی و مقام سازی است

مدارس شهرستان کلات نیازمند بازسازی و مقام سازی است

مشهد- فرماندار شهرستان کلات با بیان اینکه مدارس این شهرستان نیاز به بازسازی دارد گفت: جمعیت دانش آموزی شهرستان کلات بیش از هفت هزار نفر است که بیشترین مشکل در فضاهای آموزشی در بخش زاوین مشهود است.

سید علی اصغر موسوی تبار در گفتگو با مهر خواستار توجه بیشتر به بازسازی و نوسازی مدارس قدیمی روستایی در این شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات این شهرستان در تلاش هستیم ادامه داد: همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی زنگ همدلی و امید در روستای عشایری شورستان کلات نواخته  می شود.

وی گفت: در راستای طرح مهر رضوی، زنگ همدلی و امید در اول مهرماه سال جاری با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در مدرسه عشایری شهید ساعدی روستای شورستان از توابع بخش زاوین شهرستان کلات به صدا در می آید.

فرماندار شهرستان کلات گفت: در آینده نزدیک مدیر روستای مرزی قره تکین به بهره برداری می رسد و دانش آموزان این روستای مرزی از این فضای آموزشی بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد: شهرستان کلات حائز مقام دوم کشوری در زمینه ی الگوهای برتر تدریس و حائز مقام پنج برتر فرهنگی و آموزشی در استان است.

موسوی تبار افزود: در سال جاری سند بنیادین تحول آموزش و پرورش کامل می شود و از این حیث سال جاری برای آموزش و سالی متمایز از سال های قبل است.

 

کد مطلب 2921286

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