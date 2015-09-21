تعطیلی پنج شنبه ها در کهگیلویه و بویراحمد لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری استان، مجید محنایی افزود: ساعت کاری ادارات استان از ابتدای مهرماه به روند سابق بر می گردد.

محنایی بیان کرد: ساعات کار دستگاه های اجرایی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از هفت صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و پنجشنبه نیز از ساعت هفت صبح تا ۱۳و ۳۰ دقیقه تعیین شده است.

به گفته وی، برگشت ساعات کار ادارات به روند سابق در جلسه شورای مدیران مصوب شده است.

از اول تیر ماه امسال به منظور کاهش مصرف انرژی و با مصوبه شورای مدیران روزهای پنجشنبه در این استان تعطیل شده بود.